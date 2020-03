$!Cómo ha afectado el coronavirus a los niños en China

Un pequeño número de niños afectados por este virus fue estudiado en China. De enero 7 a enero 15/2020, un total de 366 niños hospitalizados con infección respiratoria por el nuevo coronavirus fue enrolado en un estudio retrospectivo realizado en tres hospitales sucursales del Tongji Hospital, distantes una de otra a 14 y 34 kms del centro de Wuhan.

Entre los 366 niños estudiados el patógeno más frecuentemente detectado fue influenza A en 23 casos (6.3%) e influenza B en 20 casos (5.5%). El SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 se detectó en 6 casos (1.6%). Las fechas del inicio de la enfermedad de los 6 niños con COVID-19 fue entre enero 2 y enero 8, 2020; y fueron hospitalizados entre enero 7 y enero 13. La edad media de los niños fue los 3 años y, los 6 niños previamente eran completamente saludables. Las características de la enfermedad fueron fiebre alta y tos en todos, vómitos en 4 casos. El conteo de linfocitos, glóbulos blancos y neutrófilos estaba por debajo de lo normal. Cuatro de los 6 niños presentaron neumonía demostrada en imágenes de tomografía del pecho, con un patrón típico de neumonía viral. Solo uno de los niños debió ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos donde recibió inmunoglobulina humana de donantes saludables. Los 6 niños fueron tratados empíricamente con agentes antivirales, antibióticos y tratamiento de soporte. Todos se recuperaron satisfactoriamente luego de una hospitalización media de 7.5 días. El estudio indica, que el COVID-19 en estos niños produjo una enfermedad respiratoria de moderada a severa en la fase temprana del brote de SARS-CoV-2 en Wuhan, y que solo un caso necesitó de cuidados intensivos pediátricos. A ninguno de los pacientes o sus familiares se les asoció a la ingesta de productos animales procedentes del mercado de Huanan, comercio local que se relacionó con los primeros casos de COVID-19.

¿Por qué el virus es menos agresivo en los niños? No lo sabemos. ¿Será que muchas de las infecciones respiratorias virales que el niño sufre en sus primeros años, han sido producidas por coronavirus que le han conferido inmunidad cruzada contra este nuevo virus? Es posible. ¿Es la lactancia materna una protección? Por el momento, son solo especulaciones nuestras.

REFERENCIA: Weiyong Liu, PhD. Tongji Hospital of Huazhong University of Science and Tecnology, Wuhan, China. “Detection of Covid-19 in Children in early january 2020 in Wuhan, China. March 12, 2020. New England Journal of Medicine.