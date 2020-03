$!Coronavirus: su impacto en la edad pediátrica

Desde diciembre 2019, la epidemia convertida en pandemia producida por un coronavirus nuevo bautizado por la OMS como CoviD-19, ha infectado a casi 100,000 personas y las muertes, la mayoría ocurridas en China ya pasan las 3,000. Desde enero 31/2020 solo unos 20 niños han fallecido en ese país, y los síntomas en ellos, son más leves que en los adultos. ¿Por qué? A la fecha, nadie puede dar una explicación a esta pregunta. La lactancia materna que favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico del niño pudiera ser un factor. Al llegar a la edad de 5 años, el sistema de defensas del niño tiene casi las mismas características que el del adulto, pero sin los achaques propios del adulto envejeciente. Con el control de la natalidad, la población mundial se está quedando vieja, lo que aprovecha este virus oportunista para liquidar a cardiópatas, diabéticos, obesos, hipertensos, inmunodeprimidos etc. Un virus que, aunque se propaga rápidamente, parece ser menos letal que el virus de la influenza.

La población no debe alarmarse, pero sí estar vigilante. “Vigilancia que debe centrarse en la detección de las personas con síntomas respiratorios agudos. El personal médico, enfermeras, camilleros y todo el que trabaje con pacientes debe tener acceso a una información clara y actualizada de la enfermedad, que podamos realizar prácticas y simulacros de prevención y control, y que el personal de cada hospital público o privado, esté familiarizado con los elementos y procedimientos para manejar la infección por coronavirus. Instruir a todo el personal sobre el interrogatorio respecto al historial de viajes de los probables pacientes y poder así, relacionar o vincular esta información con los datos clínicos que se puedan encontrar” (protocolo para el diagnóstico y tratamiento del CoviD-19/OMS/MSP/2020).

La población, debe oír la voz del Ministerio de Salud Pública, que deberá ser la única voz autorizada, porque una crisis que puede ser manejable, pudiera convertirse en un verdadero pandemonio si cada quien por su cuenta comienza a opinar y a dar recomendaciones. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología liderados por el de Salud Pública serían los llamados a orientar respecto a qué hacer en escuelas, colegios y universidades, espacios de gran conglomeración de personas.

REFERENCIA: Diagnosis and Treatment Recomendations for Pediatric Respiratory Infection Caused by the 2019 Novel Coronavirus. Zhi-Min et cols. Children’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Feb. 2, 2020.