$!COVID-19: qué sabemos de su inmunidad

El conocimiento que se tiene de este virus es solo de 112 días. Se creía que sus efectos eran sobre nuestro sistema respiratorio, sin embargo, se sospecha que puede atacar nuestra visión, audición, hígado, cerebro, riñón, a la embarazada y su feto y, se ha asociado a secuelas tan graves como el síndrome de Guillain-Barré.

Existen tres maneras por las que podemos hacernos inmunes a una enfermedad: A) por la inmunidad con la que se nace. El distemper o moquillo de los perros no lo padecemos los humanos por esa inmunidad innata. B) cuando creamos protección contra una enfermedad que hemos padecido, como la varicela, que una vez que la tuvimos generalmente no volvemos a padecer. C) la inmunidad producida por las vacunas. Algunas nos inmunizan de por vida y otras nos protegen por un tiempo y hay que reforzarlas con dosis adicionales.

¿Qué sabemos del COVID-19 y su inmunidad? Muy poco. En los años 70 se inocularon 18 voluntarios contra unos coronavirus productores de resfriado común. Los voluntarios, como era de esperarse desarrollaron resfriado común. Para ver cómo respondían sus distintos sistemas de defensas, 6 de los voluntarios fueron inoculados nuevamente 6 meses después con los mismos virus y ninguno de ellos desarrolló de nuevo el resfriado común. Los restantes 12 voluntarios fueron inoculados con otras cepas potencialmente leves de coronavirus, y solo mostraron protección parcial contra esos virus. Estas pruebas no se han realizado con los coronavirus SARS y MERS, pero sí se han medido sus niveles de anticuerpos, revelándose que dichos anticuerpos permanecieron solo por 2 a 3 años con tendencia a bajar sus niveles en ese periodo de tiempo. Los investigadores piensan, que las personas que se recuperen del COVID-19 estarán inmunes por un período no mayor de un año, aunque todavía no es tiempo para comprobarlo. Y, que una vacuna multivalente será la solución más segura, al poder proteger a un gran número de personas y a la vez inducir en el resto de la población una protección de rebaño.