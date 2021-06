$!Desinformación, vacunación y teoría de la conspiración

Como pediatra, he atendido a muchísimos niños a los que he puesto innumerables vacunas. Unos han presentado malestar general, fiebre... e incluso alguno ha convulsionado después de una vacuna y a nadie le había preocupado. Paradójicamente, ahora que estamos en medio de una pandemia y que la vacuna es una prioridad para detener al nuevo coronavirus, muchas madres me llaman dando sus razones para no vacunar, porque han oído o leído muchas cosas.

El 27 de mayo 2021 los Centros para el Control de Enfermedades de los EE. UU. (CDC) informaron al mundo que la vacuna Pfizer-BioNTech es segura y debe administrarse a toda persona a partir de los 12 años. Que en EE.UU. se administra bajo el monitoreo de seguridad más estricto de la historia. Que una vez el niño ha recibido la primera dosis, tres semanas después deberá recibir una segunda dosis. Que es imposible que la vacuna pueda producir la enfermedad. Y que el niño puede recibir la vacuna COVID-19 aunque recientemente haya recibido otra vacuna. Información que desconocen los vacunadores del MSP que están devolviendo a niños sin vacunar, porque no ha pasado un mes de una vacuna anterior.

Se han reportado casos de miocarditis y pericarditis en jóvenes masculinos luego de recibir la segunda dosis de la Pfizer, 16 casos en un millón (0.000016) esto, se está estudiando y no debe ser motivo para no vacunar, porque iguales eventos se ven en jóvenes que no se han vacunado. Y es que la metodología científica es tan rigurosa que, si una persona después de haberse vacunado sufre un infarto, ese evento debe relacionarse con la vacuna hasta que se demuestre lo contrario.

La teoría de una conspiración mundial. Para que ésta sea posible, debe existir una hegemonía sin competencia comercial ni política de un país sobre el resto del mundo. Tampoco tiene sentido que China, Rusia, el resto de Europa y los EE.UU. países comercial y políticamente adversarios, se hayan confabulado para lanzar un virus al resto del mundo o que un país lo haya hecho sin que el otro lo haya denunciado. Peor aún, que esos países se estén gastando enormes sumas de dinero vacunando a su gente.

Que nadie nos engañe. Oigamos a los científicos y vacunémonos todos incluyendo a nuestros niños, si realmente queremos parar esta pandemia.