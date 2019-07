$!Día del Maestro y la función social del médico

En la formación de los recursos humanos, médicos o de cualquier otra profesión, la mayoría de nuestras instituciones no inculcan a sus estudiantes la conciencia de que son líderes de la sociedad, y que, para serlo de verdad, es necesario revestirse de una gran sensibilidad social. “Existe una relación directa entre los estados de salud y la pertenencia a un determinado estrato social, y es por eso, que la medicina no puede ser indiferente ante el papel que juegan las desigualdades sociales en el campo de la salud. La indiferencia casi generalizada de los médicos por lo social se debe a la carencia de formación en las ciencias sociales, ya que estas desempeñan un papel trascendental que nos permite entender los fenómenos que inciden en el destino de los individuos agrupados en sociedad, lo cual es invaluable en la formación médica”. La frivolidad de la educación doméstica que damos a nuestros hijos donde lo principal es el ascenso social y económico unido a Institutos y Universidades exclusivamente académicas, formadoras de profesionales alejados de las aspiraciones del conjunto social en el que viven, están dando como resultado, médicos que en su mayoría no entienden la función social de su profesión. Lo que lamentablemente nos hace coincidir con Fernando Sánchez Torre cuando afirma que la mediocre formación de los médicos debe considerarse como un pecado de “lesa sociedad”.

“No es suficiente aspirar a tener acceso a un buen médico y a sofisticados recursos diagnósticos y terapéuticos, sino que también tendríamos que luchar por una sociedad más justa si queremos mejorar la salud de todos. La salud entonces, pasa a convertirse en un asunto ético-social y político en el que todos tenemos algo que decir; y en el que todos tenemos mucho que hacer” (Javier Segura del Pozo, salubrista español en su libro “Desigualdades Sociales en salud”). Asunto que el maestro formador de médicos debe tener presente.