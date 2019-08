$!Edad ideal para la guardería

La edad ideal para poner al niño en un day care o guardería no existe, porque a los padres no los puede sustituir ninguna guardería. Sin embargo, sin que exista consenso al respecto, se acepta que entre el año y medio y los dos años es un tiempo prudente. A esa edad, el niño habrá recibido el programa completo de sus primeras vacunas, puede caminar, dice sus primeras palabras, se comunica con alguna facilidad y no depende tanto de su madre, juega con otros niños y es más independiente. Sin embargo, la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescentes recomienda los tres años como la mejor edad, porque “sin lugar a dudas, para el niño en sus primeros años de vida su hogar es el mejor lugar”.

Pero la realidad de la sociedad que vivimos es otra. Si usted no dispone de una abuela que, aunque cuida muy bien, no sabe educar ni es su obligación, porque ella ya educó a sus propios hijos, que está cansada, que no sabe poner límites y que su única función es consentir. Entonces, tendrá que decidirse por una desconocida, una muchacha sin educación doméstica, que ha aprendido a comunicarse con las peores palabras, una adolescente que ella misma necesita que la cuiden. En estas circunstancias, la guardería es la única opción, aunque su hijo aún sea un lactante.

Usted tendrá que elegir y hacerlo bien. Un maternal con un personal especializado, que acepte solo a los niños que pueda dar una atención personalizada y donde su hijo se sienta querido y protegido. Lugar que siempre será costoso y, que independientemente de lo bien calificado que esté, no pasará un mes sin que su hijo adquiera un catarro o moquillo, que no deja de ser una oportunidad para que el niño fortalezca su sistema de defensas y active su memoria inmunológica para cuando más tarde le toque ponerse en contacto con esos mismos virus y bacterias.

Sería un paso hacia una sociedad más justa, que se legisle para que las madres dominicanas puedan disponer de más tiempo con sus hijos antes de reintegrarse a su trabajo después del parto. Que el Estado disponga de suficientes estancias infantiles para los hijos de los servidores públicos, y, que la empresa privada deba contribuir sustancialmente con el costo del maternal de sus empleados.