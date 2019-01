$!El niño zurdo: razones para no cambiarlo

La mayoría de los padres y maestros son conscientes del error que es obligar al niño que usa su mano izquierda a que use la derecha, y quizás, no saben por qué. El cerebro humano se desarrolla para que un hemisferio cerebral sea el dominante, de ahí, que el niño se decida por usar su mano, ojo, oído y pie derechos, y un 15 % a 20 % su lado izquierdo, en ambos casos, es normal. Si el hemisferio cerebral dominante es el izquierdo, el niño será derecho, y si por el contrario, el hemisferio cerebral dominante es el derecho, el niño será zurdo, es lo que se conoce como lateralidad cruzada completa. Si este proceso se interrumpe, no se completa el desarrollo neurológico y como consecuencia, a los 6 ó 7 años de edad, pueden aparecer problemas en el aprendizaje y la lectura. Porque el hemisferio cerebral dominante, es el que asume las funciones del lenguaje. De ahí, la importancia de no alterar una adecuada lateralidad cerebral obligando al niño a ser derecho cuando su cerebro le está ordenando que sea zurdo.