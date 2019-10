$!Enfermedad pulmonar severa y cigarrillo electrónico

En 25 Estados de los EE.UU. se han reportado más de 200 casos de enfermedad pulmonar severa asociados al uso del cigarrillo electrónico (e-cigarette). Conforme la información disponible, la enfermedad está asociada a la exposición de una sustancia química desconocida, aunque más de un tóxico podría estar asociado. Por lo tanto, hasta que no se aclare esta situación, los que consumen estos dispositivos, deberían dejar de hacerlo.

El e-cigarette funciona con una batería que calienta un líquido produciendo un aerosol que es inhalado al pulmón. Este líquido puede contener varios químicos: nicotina, saborizantes, solventes, aceites y propulsores que contienen metales pesados como el plomo, componentes volátiles orgánicos, partículas muy finas con poder cancerígeno y el THC o Tetrahidrocannabinol que es el componente activo de la mariguana. La acción de chupar e inhalar este aerosol se conoce como vapeo.

En un estudio preliminar realizado en Illinois y Wisconsin EE.UU., se investigaron 53 casos. Pacientes con una edad media de 19 años. El 98% presentó síntomas respiratorios, un 81% síntomas gastrointestinales, y todos presentaron un infiltrado neumónico en ambos pulmones (neumonía) que es parte de la definición de los casos. El 94% fueron internados y de estos, el 32% necesitó intubación y ventilación asistida, uno de ellos falleció. El cigarrillo electrónico, nunca debería ser usado por niños, adolescentes, la mujer embarazada, por adultos que antes no hayan sido fumadores habituales o por personas que entiendan que usando estos dispositivos van a dejar el hábito de fumar. Ante los hallazgos recientes y la asociación del vapeo a enfermedad pulmonar severa, hasta que no existan más estudios y evidencias médicas, y, hasta que no se conozca con seguridad cuál o cuáles son las sustancias tóxicas responsables del daño, los CDC de los EE. UU., recomiendan a los jóvenes abstenerse de usarlos. El vapeo y las características clínicas de la enfermedad pulmonar asociada, representa probablemente un síndrome respiratorio severo nuevo, propio de la “modernidad” de la sociedad que estamos viviendo en donde todo, sin tener en cuenta las consecuencias, puede ser objeto de negocio.

REFERENCIA: Severe Pulmonary Disease Associated With E-Cigarette-Product Use-Interim Guidance. CDC/september 13, 2019. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).