El nuevo coronavirus y la epidemia mundial que ha producido, con millones de contagios y más de un millón de fallecidos al día de hoy, son solo una parte de lo que realmente conocemos. Porque estas cifras no han transparentado los suicidios, feminicidios, muertes y enfermedades por falta de asistencia médica en niños y adultos. Enfermos crónicos que han complicado su asma, su hipertensión o su diabetes por no haber podido obtener su medicación o una asistencia profesional oportuna. Personas que estaban controladas, que han sido víctimas de COVID-19 y que no han sido cuantificadas como tales.

“Con aproximadamente 3 mil millones de personas en todo el mundo con algún tipo de bloqueo, aislamiento, confinamiento o cuarentena, estamos llevando a cabo posiblemente el mayor experimento psicológico de la historia de la humanidad” (Foro Económico Mundial). Una realidad que ha afectado y sigue afectando a la economía familiar y mundial, produciendo mucha inseguridad alimentaria y emocional. Que se está traduciendo en angustia y estrés constante, en enfermedad mental y orgánica.

Y no se están enfermando solo los adultos y envejecientes, se están enfermando niños escolares, jóvenes y adolescentes que, si no lo estaban, están entrando en el consumo del tabaco y el alcohol, en el uso de otras drogas más duras y el consiguiente aumento del suicidio e ideas suicidas, como nos informan algunos especialistas que hemos consultado.

Género, depresión y COVID-19: Nuestras jóvenes mujeres profesionales de la salud, que son más del 60% de los pediatras, intensivistas y de otras especialidades en nuestro país, profesionales que están a la vanguardia, en la primera fila en nuestros hospitales en la lucha contra esta pandemia, están padeciendo de depresión, angustia, estrés y fallecimientos. Sumándose a todo este drama que no ha sido cuantificado, la violencia doméstica que tienen que manejar desde sus hogares al tener que convivir en muchas ocasiones con su propio agresor. Sin mencionar los trastornos en el desarrollo emocional y psicológico que esta situación está produciendo en nuestros niños.

En conclusión: hay que romper con este círculo vicioso volviendo de la manera mas inteligente y científica a hacer la vida propia de los humanos: la vida en sociedad.