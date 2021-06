$!¿Es necesaria una tercera vacuna ahora? No

Además, la esencia de la cosa no está en discutir si alguien tiene la razón o no, como si de una apuesta se tratara. La esencia está en dejarnos guiar por la ciencia, por los investigadores que están trabajando sobre el tema que aún no saben si es necesario, ni cómo ni cuándo hacerlo.

En ningún momento, ninguna institución u organismo de investigación reconocido, ha autorizado que a una persona que ha recibido dos dosis de la vacuna CoronaVac de los laboratorios Chinos Sinovac, se le administre una tercera dosis de una vacuna que como la Pfizer-BioNTech es de fabricación diferente. Y no es que estemos en contra de una tercera, cuarta o quinta dosis o que contra el SARS-Cov-2 haya que vacunarse todos los años como ha sido la regla en la vacuna contra la influenza. Lo triste es, que después de tanto esfuerzo para que las personas empezaran a creer en las vacunas, un anuncio extemporáneo haya caído como un jarro de agua fría en una población que ahora es más incrédula.

La gente sabe que los pediatras somos los médicos vacunadores por antonomasia. Que exigimos a los padres vacunar a sus hijos y vacunarse ellos mismos y que exhortamos a los colegas de otras especialidades a que manden a vacunar a sus pacientes. Que repetimos hasta la saciedad que la mujer embarazada debía vacunarse contra la influenza, la difteria, el tétano y la tosferina, porque de esa manera, la estábamos protegiendo a ella y su niño. Sin embargo, para que los médicos pudiéramos hacer esas recomendaciones, debimos esperar disponer de las evidencias que garantizaran su seguridad y beneficios.

Somos los pediatras quienes pedimos a los esposos, abuelas, tías y hermanos mayores, estar vacunados para cuando la madre llegue de vuelta a la casa después del parto, porque la evidencia ha demostrado a través del tiempo, que son los adultos no vacunados alrededor del recién nacido quienes lo contagian.

Los pediatras no tenemos temor a repetir vacunas, porque lo hacemos a diario y, porque sabemos que, para proteger adecuadamente a los niños, los estamos vacunando desde que nacen, y al cumplir los 18 meses han repetido 4 veces las mismas vacunas contra las mismas enfermedades. Lamento haber tenido que escribir estas líneas, pero lamento mucho más, el tiempo y el esfuerzo que habrá que invertir para recuperar lo que habíamos conseguido.