$!Hay que tomar la gripe en serio

En las últimas semanas hemos visto algunos casos de gripe o influenza A con cierta frecuencia y, aunque no tenemos evidencias de que estemos ante un brote, debemos tomarlo en serio, ya que desde hace algunos años la OMS nos está advirtiendo de que “no sabemos cuándo, pero en algún momento en alguna parte del mundo, va a originarse una gran epidemia de gripe”. Esta misma organización en marzo de este año presentó la estrategia 2019-2030 para proteger a las personas de todos los países de la amenaza que representa esta enfermedad. Los objetivos son, prevenir la gripe estacional, evitar que la enfermedad se propague de los animales a las personas y prepararnos para la próxima epidemia de gripe.

La vacuna para este año aún no nos ha llegado, pero desde que llegue, debemos vacunarnos, porque si bien es cierto que estar vacunado no impide que nos pueda dar gripe por algún otro virus no contenido en la vacuna, estaremos protegidos contra los virus circulantes en esta época del año en capacidad de desencadenar una epidemia. Cada año se registran en el mundo mil millones de caso de gripe de los que 3 a 5 millones son graves y entre 300 mil y 500 mil personas de todas las edades, muchas muy jóvenes, fallecen por neumonías y otros problemas respiratorios relacionados con la gripe o influenza.

¿Quiénes deben vacunarse? Todas las personas desde los 6 meses de edad y, si no hay vacunas suficientes, proteger primero a los niños y envejecientes, al personal en hospitales y clínicas, hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedad cardiovascular, asmáticos y a la mujer embarazada, protegiendo así a la madre y al recién nacido. El embarazo debilita el sistema de defensas de la mujer que la hace más susceptible a las enfermedades en sentido general y, si adquiere una gripe, tiene un mayor riesgo de complicarse con una neumonía que pudiera ser fatal o terminar su embarazo en un parto prematuro con todas sus consecuencias. Las evidencias médicas respecto a la gripe, el valor de la vacuna en la embarazada y los beneficios para ella y su criatura son tantas, que los obstetras deberían perder el temor y vacunar a sus pacientes en cada embarazo contra la difteria, la tosferina y el tétano e incluir la vacuna contra la influenza.