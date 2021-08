La ciencia y la investigación científica son como son, no como quisiéramos que sean. El apresuramiento de algunos países en aplicar una tercera dosis de vacuna contra la COVID-19 basados en criterios empíricos, podría resultar en una acción poco relevante, porque las evidencias científicas demuestran que la tercera dosis contra el SARS-Cov-2 es más efectiva si se administra 8 meses después de haberse recibido las primeras dosis de rigor.

Se reitera la necesidad de que las personas reciban sus dos dosis de vacuna en aquellas que precisan de dos dosis, y que una tercera inyección sea aplicada con un tiempo inferior a los 8 meses, solo en pacientes con alguna condición que le pueda debilitar su sistema inmune. Es cierto que para los próximos días ya ha sido autorizada una tercera dosis contra la COVID-19, con la recomendación de que ésta sea aplicada 8 meses después de haberse completado la vacunación de base.

“Un tiempo de espera de 8 meses para una tercera dosis va a potenciar los niveles de anticuerpos neutralizantes y una respuesta inmune robusta, y probablemente, esto vaya en la línea de no tener que aplicar dosis repetidas anualmente contra la enfermedad en el futuro” (Peter Hotez, MD, PhD, Baylor College of Medicine, Houston, Texas).

“En un régimen de vacunación multidosis, un intervalo de tiempo más largo entre una dosis y otra le da al sistema inmunológico humano el tiempo para madurar, y en este periodo de tiempo, se produce un proceso conocido como “afinidad de maduración”, que lleva a los anticuerpos a mejorar en calidad y cantidad” (John Moore, PhD, profesor de inmunología en Weill Cornell Medicine, New York). En iguales términos se refirió Mónica Gandhi, MD, MPH, de la Universidad de California en San Francisco.

La tercera dosis de vacuna COVID-19 ya es una realidad. Pero su aplicación deberá obedecer a las recomendaciones de la comunidad científica mundial que trabaja en inmunizaciones desde hace décadas y que ha reiterado que lo prioritario es vacunar a todo el mundo con las dos dosis que han demostrado ser eficaces evitando internamientos, los cuidados intensivos y las muertes. Que una tercera inyección a un mayor intervalo de tiempo, probablemente favorecerá no tener que usar más refuerzos.

REFERENCIA: Third COVID Vaccine Dose Could Be the Last. Amanda D’ambrosio. Special Report. MedPage Today, august, 18, 2021.