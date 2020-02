$!La salud odontobucal todavía es inaccesible

Se desconoce que la salud y la enfermedad de los dientes y la boca se relacionan con la salud y la enfermedad de nuestro cuerpo entero. Por lo tanto, son necesarias las visitas regulares al odontopediatra en el caso de los niños y, al odontólogo por parte del adulto, donde se pueden prevenir lesiones pre malignas y malignas, además de favorecer dientes sanos, un buen aliento, una buena salud sistémica y una sonrisa atractiva.

Tener una boca sana en nuestro país es un asunto de educación, discriminación y estatus socioeconómico. Una falta de inclusión. Porque no llega a la población. ¿Cuánto invierte el Estado dominicano del precario aporte en salud que hace del PIB a la salud bucal de nuestros ciudadanos? Muy poco. ¿Cuántas personas andan por ahí llenas de caries y desdentadas? Muchísimas. Porque no lo pueden pagar, porque su seguro no les cubre, o porque el sistema de salud no los protege.

Asunto de educación: debemos saber que, si el biberón fue necesario, lo fue para el niño sin dientes y, que una vez que aparecen los primeros “dientes de leche”, el biberón deberá desaparecer para dar inicio a las visitas al odontólogo pediátrico y darnos cuenta del cambio: menos gastos, dientes y boca sanos, mejor aliento, mejor masticación, mejor digestión, prevención de caries y defectos permanentes prevenibles.

Debemos saber que, ante un traumatismo de la boca y los dientes, hay que visitar al odontólogo, reconociendo que en la actualidad y con la tecnología de que se dispone, se pueden hacer muchas cosas que antes no se hacían. Que los implantes, los injertos, la reconstrucción y los autotransplantes de germen dentario en el caso de niños y jóvenes, resuelven satisfactoriamente casos que antes dábamos por perdidos. Y, que todo ello, puede ser la diferencia entre una persona discapacitada, con su cara deformada y una autoestima muy baja, y una persona capaz y feliz.

El embarazo produce en la mujer cambios hormonales y fisiológicos que se acompañan de problemas periodontales, épulis gravídico, caries y otras afecciones de la boca que, si no son atendidas oportunamente, van a repercutir negativamente en la salud de ella y la de su hijo. Y es que, la salud odontobucal es un asunto al que la gran mayoría de nuestra población aún no ha tenido acceso.