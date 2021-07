$!La vacunación no debe detenerse

Existen evidencias científicas que relacionan la vacuna Pfizer con la aparición de pericarditis y miocarditis después de aplicarse la segunda dosis, principalmente a jóvenes masculinos. Estos hallazgos, no son motivo para dejar de vacunar con esa y otras vacunas contra el coronavirus y sus secuelas de enfermedad y muerte.

¿Por qué? Porque los estudios realizados a la fecha demuestran que los efectos sobre el corazón de esa vacuna son muy limitados y fáciles de tratar, en su mayoría no ameritan internamiento y la recuperación es completa. Muy diferente al comportamiento de la miocarditis y pericarditis producida por una infección viral.

El ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) Comité Asesor para las Prácticas de Inmunizaciones de los CDC en los EE.UU. concluyó, que los beneficios de las vacunas superan por mucho los riesgos de la enfermedad. Israel anunció la aparición de 275 casos de miocarditis postvacuna en jóvenes de entre 16 y 30 años y aun así, ese país, aprobó vacunar a toda su población a partir de los 12 años.

“De los casos de jóvenes con 29 años o menos hasta el 11 de junio 2021, se reportaron 484 sospechosos de miocarditis. De estos, 323 según los CDC reunían los criterios de miocarditis y 148 todavía estaban bajo estudios. De los 323 casos, 309 llegaron a los hospitales y en su mayoría (295) fueron despachados, el 79% se recuperó satisfactoriamente, mientras que 9 permanecieron hospitalizados y 2 tuvieron que ir a la unidad de cuidados intensivos.” (Tom Shimabukuro, MD, MPH y el Grupo de Seguridad en vacunas del Sistema de Reportes de los Efectos Secundarios de las Vacunas (VAERS) de los EE.UU.)

“Cuando la miocarditis la produce una infección viral (virus Coxsakie, Parvovirus) o la COVID-19, el internamiento puede ser largo, las secuelas invalidantes y hasta necesitar trasplante cardiaco. Sin mencionar el Síndrome Multisistémico Inflamatorio que vemos en los niños y sus complicaciones” (Paul Offit MD, Children’s Hospital of Philadelphia, CHOP).

No está claro qué tan frecuente es la miocarditis postvacuna en los jóvenes en quienes una alta tasa de la enfermedad COVID-19 es asintomática. De ahí la necesidad de seguir vacunando y la necesidad de seguir investigando y, dejarnos guiar por el método y la investigación científica.

REFERENCIA: Here’s Why Experts Are Comfortable with Myocarditis Numbers. By Kristina Fiore. MedPage Today, Junio 24, 2021.