$!Las matemáticas son para los genios

No es verdad que las matemáticas son solo para las mentes privilegiadas. Nada más erróneo. Simplemente, unos las entenderemos muy bien y otros no tanto, porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, ni aprendemos de la misma manera, y, no a todos se nos ha dado la oportunidad de conocerlas. A los niños, hoy más que nunca, debemos darles esa oportunidad. Porque en la era de la tecnología y la inteligencia artificial, las matemáticas y sus cálculos, son herramientas indispensables para un mejor desarrollo individual y colectivo.