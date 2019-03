$!Lo nuevo en las alergias alimentarias del niño

Los pediatras recomendábamos a las mujeres embarazadas o que estaban amamantando, y a sus hijos en su primer año de vida, no ponerse en contacto con alimentos capaces de producir alergias tales como el maní, huevo, nueces, cítricos, chocolate, soja, mariscos y pescado. Esta práctica quedó atrás, porque se ha demostrado que no eliminaba las alergias alimentarias en el niño. Hoy, a la luz de la evidencia científica lo que se recomienda es, ofrecer al niño desde los 4-6 meses pequeñas raciones de esos alimentos lo que va a favorecer a que más adelante desaparezcan las probabilidades de hacer alergia a esos productos. Los Científicos del Reino Unido son pioneros en esta nueva tendencia, observando que la alergia al maní, huevo y otros alimentos se puede prevenir incluso en aquellos niños con un fondo alérgico importante. Observaron, que a los que se les ofreció tempranamente estos productos, tuvieron menos probabilidades de producir alergias alimentarias a los 5 años de edad comparados con aquellos a los que no se les ofreció. Advierten, que hay que ser cuidadoso con los niños que desarrollan alergias severas en su primer año de vida al maní. Porque podrían no beneficiarse de esta práctica, Y que, en el complicado campo de las alergias infantiles, la dieta es solo uno de los factores a tener en cuenta.