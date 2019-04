$!Mariguana: legalización y visitas a la Emergencia

En el año 2000 los votantes del Estado de Colorado, EE.UU. despenalizaron la mariguana para uso medicinal, pero, como el uso de esta droga era ilegal según las leyes federales de ese país, el número de personas que la usaban seguía siendo bajo. En el año 2009 el presidente Obama instruyó a los oficiales federales a no hacer cumplir las leyes federales que estaban en conflicto con las leyes estatales en relación al uso de la mariguana. Y, rápidamente, el número de personas registradas en el Estado de Colorado para el uso medicinal de la mariguana se incrementó a 60,000 cuando años atrás eran solo 2, 000. En el año 2012, se legalizó la mariguana para uso recreacional y, a medida que ha crecido el número de personas que usa esta droga, así mismo se han incrementado las visitas a las salas de Emergencia y el número de llamadas a los centros de toxicología en Colorado. Los expertos estiman, que a medida que se liberaliza la mariguana, de igual manera aumentarán las visitas a las distintas salas de emergencia en los EE.UU.

En ese gran país de referencia, los EE.UU., los niños corren un riesgo particularmente alto de intoxicación al ingerir productos comestibles que tienen el cannabis entre sus componentes: bizcochos, helados, galletas etc. con un alto contenido de Tetrahidrocannabinol (THC) el principio activo de la mariguana. Entonces, ¿tiene sentido legalizar la mariguana en un país como el nuestro con controles tan deficientes? Pienso que no. Porque además se sabe que esta droga tiene efectos adversos a corto y largo plazo: alteración de la memoria reciente, pérdida de las habilidades para resolver problemas, dificultad de aprendizaje, déficit de concentración, depresión y psicosis, e incoordinación de las facultades motoras, causas de muertes no intencionales en muchos adolescentes. Por lo que podemos afirmar que la mariguana lejos de ser inocua es una droga peligrosa. Y, la evidencia médica indica, que donde se ha liberalizado para su uso recreacional, ha sido causa de problemas más que de soluciones.