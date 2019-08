El Centro de Investigación y Políticas para Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) reportó el primer día de agosto/2019 que más de 1,300 personas fueron diagnosticadas con dengue en solo 24 horas en un solo hospital de Bangladesh esta semana; el peor brote de dengue en la historia de ese país sudasiático. Y, de acuerdo al periódico The Telegraph del Reino Unido, al menos 41 personas han fallecido por esta enfermedad desde enero a la fecha. Bangladesh ha tenido 15,000 casos este año, 5,000 más que el año 2018 en ese mismo periodo, y, más de 10,000 se han producido entre junio y julio/2019. Associated Press (AP) informa que Nicaragua también ha reportado un número récord y de 55,000 casos al menos sospechosos de dengue, 8 pacientes han fallecido.

En RD estamos ante un nuevo brote epidémico de dengue. Y, más allá de la presión mediática para que se diga cuál es la cifra real de muertos, en muchos casos no se dispone de las evidencias médicas y serológicas que los amparen. Entonces, carecería de todo rigor científico diagnosticar muertes solo tomando en cuenta los signos clínicos en una enfermedad que como el dengue simula a muchas otras. Pero, si se están produciendo muertes en medio de un brote epidémico, lo correcto sería pensar que la causa es esa enfermedad, y que los fallecidos por dengue son realmente más que los reportados oficialmente.

Sin dudas, hay muchas muertes por dengue en RD cuando se espera que menos del 1% muera por esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el dengue es una enfermedad de la pobreza, y nosotros somos un país pobre, que ha crecido en aspectos materiales, pero que aún es pobre en educación y salud pública, porque históricamente, esto no ha sido la prioridad. Porque la gran mayoría de nuestra población no dispone de agua corriente en sus casas, la almacenan y lo hacen mal. Porque no existe un control sistemático y permanente del mosquito transmisor. Y, porque lamentablemente, gran parte del personal médico en nuestros hospitales públicos y privados aún no conoce la fisiopatología y evolución propia de la enfermedad y el paciente se nos muere consciente, hablando con nosotros, sin darnos cuenta que se nos metió en shock por dengue.

Referencia: Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP). News Scan for august 01, 2019. CDC.