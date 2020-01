$!Regale experiencias y menos juguetes

Claire Lernner sugiere que cuando los niños reciben una gran cantidad de juguetes, juegan menos. Los descubrimientos de esta investigadora fueron registrados por Michael Malone, profesor de educación en la primera infancia de la universidad de Cincinnati. “Un menor número de juguetes, lleva a un mayor intercambio y cooperación y, ambas son preciosas capacidades de vida para la infancia”. Según Malone, demasiados juguetes, fomentan un juego más solitario y causan un sentido de carga improductiva.

Una gran cantidad de padres, muchísimos en nuestro país, con ingresos muy limitados, hacen grandes sacrificios para comprar juguetes a sus niños en fin de año y año nuevo. Se angustian si no lo pueden conseguir o se limitan a decir,” yo no tengo nada, por lo tanto, no voy a regalar”, produciendo en el niño frustraciones y la percepción de que los padres que regalan, son los que más quieren a sus hijos.

La experiencia y las investigaciones indican que, frente a muchos juguetes, el niño termina jugando solo en algún rincón de la casa con el juguete más insignificante. Y, un estudio realizado en 3, 000 niños entre los 3 y 5 años de edad en la universidad de Oxford descubrieron que el desenvolvimiento escolar de los niños dependía de su ambiente familiar y compromiso de los padres, más que de las cosas o los dispositivos de que disponían.

Regalemos a nuestros niños conscientes de que, si se quiere, siempre se puede regalar. Sin sobredimensionar el valor de las cosas y reconociendo la importancia de las relaciones interpersonales y lo que estas significan en la formación de un individuo optimista y feliz. Si lo que tenemos solo nos da para comprar una chichigua (papalote), nuestro hijo(a) disfrutará de todos los momentos que como padres le estaremos regalando, cada vez que lo llevemos al parque a vivir juntos esas experiencias y a disfrutar un helado al aire libre al terminar cada faena. Porque el valor y la contribución a la felicidad del niño que estas acciones le producen es tal, que simplemente, no lo podemos cuantificar. No regalemos tantas COSAS, regalemos EXPERIENCIAS.

