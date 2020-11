$!SARS-Cov-2: un virus sorprendente

Este virus no deja de sorprendernos. Ahora se habla de casos esporádicos de reinfección, aunque desde la OMS se afirma que esos pocos casos de reinfección que se le atribuyen a este nuevo coronavirus son “estadísticamente irrelevantes”. Se dice que se produce reinfección cuando una segunda infección ocurre tras una infección anterior en una misma persona por el mismo agente que la había infectado.

Fragmentos del virus muerto en pacientes que fueron infectados semanas o meses atrás, pudieran dar una prueba PCR positiva y eso confundirse con una reinfección sin serlo, en una persona que ya no tiene ningún síntoma, porque la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) identifica por igual al virus muerto que al vivo. Pero si un paciente que fue infectado, que presentó síntomas y una prueba positiva que confirma el diagnóstico, y cuya prueba se hizo negativa dos o tres semanas después; si ese paciente un tiempo más tarde comienza a tener tos, fiebre, dolor de garganta, cefalea y problemas respiratorios con una PCR de nuevo positiva, entonces habrá que admitir que hubo una reinfección. Algunos casos han sido reportados en Europa, Asia, EE.UU. y Ecuador. En RD también, aunque entre nosotros no sabemos si se tienen las evidencias.

Esto viene a plantear una situación nueva e interesante respecto a la respuesta inmunológica de las personas a la infección por el SARS-Cov-2. ¿Puede este virus producir mutaciones? Eso es cierto, ¿responden las distintas personas de la misma manera a un mismo virus o bacteria? No, ¿cuál es el tiempo de inmunidad después de habernos infectado con el nuevo coronavirus, para estar seguros que no volveremos a infectarnos? Eso no lo sabe nadie, y son estas algunas de las preguntas que la ciencia deberá responder en el futuro. Son también, algunos de los obstáculos que la ciencia y la investigación tendrán que salvar para la elaboración de una vacuna eficaz y segura.

Por lo tanto, debemos concluir que el haber padecido la enfermedad COVID-19 nos debe producir algún tipo de inmunidad que no sabemos por cuánto tiempo nos protegerá. Y que contrario a lo que pudiéramos pensar, el que ha sido infectado por el nuevo coronavirus debe mantenerse observando las mismas medidas de protección y vigilancia que las personas que no se han contagiado. Porque nos encontramos ante un virus que no deja de sorprendernos.