$!¿Son las vacunas un engaño?

Gente perversa como el Dr. Andrew Wakefield, un reconocido investigador y ex cirujano británico publicó en 1998 en la prestigiosa revista médica The Lancet la tesis hoy desacreditada de que la vacuna triple viral era causa de autismo en los niños. The Lancet se retractó de lo publicado y al Dr. Wakefield se le retiró la licencia para ejercer en el Reino Unido cuando se descubrió que lo que había detrás de sus afirmaciones era un evidente interés comercial.

Los médicos, debemos ser cuidadosos. Debemos denunciar a los farsantes, y no enfrentar a la gente que ha sido engañada. Recordarles, que, gracias a las vacunas hemos olvidado el polio, sarampión, meningitis, difteria, tétano y muchas otras enfermedades. Informarles, que la OMS certifica que las vacunas evitan cada año más 3 millones de muertes y que, por falta de estas, fallecen 2 millones de personas cada año. Que la gripe o influenza todavía mata miles de personas al año, y que antes de que existieran las vacunas contra la gripe, en el año 1918, en la llamada pandemia española, los más conservadores estimaron que solo en ese año murieron unos 50 millones de personas por gripe. Preguntarles, que si un familiar suyo fuera mordido por un animal sospechoso de rabia, si se opondrían a vacunarlo y, permitirles que sean ellos quienes lleguen a sus propias conclusiones.