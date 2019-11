$!TDAH y accidentes de tránsito

Sabemos, que el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se asocia a los accidentes de tránsito. Se sabe también, que el comportamiento de los niños que son bien diagnosticados y tratados, es tan normal como el de aquellos iguales que nacieron sin esa condición que puede permanecer hasta la adultez. El niño con TDAH tiene dificultad para mantener la atención sobre una misma actividad, problemas de rendimiento escolar, con sus amigos, profesores y familiares. Estos niños crecen, obtienen una licencia de conducir y, si no se les ha identificado, tendrán más riesgos de sufrir graves accidentes de tránsito.

En Suecia fueron analizados 17,408 adultos con TDAH entre 2006 y 2009. Registraron 214 accidentes graves cada año por cada 10, 000 hombres con este trastorno y solo 77 accidentes similares por cada 10,000 que no lo padecían. También registraron 120 accidentes por cada 10, 000 mujeres y solo 52 en aquellas sin esa condición. El TDAH es menos frecuente en mujeres.

Una investigación muy reciente identificó a los pacientes en unidades de atención primaria de New Jersey y Children’s Hospital of Philadelphia que nacieron entre 1987 y 1997 (14, 936) y que adquirieron su carnet de conducir. Registraron todos los records médicos y los encadenaron con las oficinas de emisión de licencias de conducir en New Jersey y al registro de violaciones a las leyes y accidentes de tránsito. El diagnóstico de TDAH se basó en los criterios de la “International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification Diagnostic Codes”. Calcularon las tasas de accidentes mensuales por conductores conTDH y sus iguales sin esa condición, concluyendo que los adolescentes con dicho trastorno que no han sido tratados, fueron particularmente muy propensos a sufrir graves accidentes en calles y carreteras. El TDAH podría ser uno de los factores que esté contribuyendo a la epidemia de accidentes de tránsito que estamos padeciendo en nuestro país, donde jóvenes y adultos no han recibido una correcta evaluación médico - psicológica antes de concedérseles una licencia para conducir.