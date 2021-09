Vacuna COVID-19: regreso a clase

Existe preocupación en los padres ante el regreso a las clases respecto de sus hijos no vacunados. Por otra parte, es necesario que los niños de todas las edades reinicien sus clases presenciales. Porque la deserción escolar que es un obstáculo para el desarrollo de los pueblos, está directamente relacionada a un mayor tiempo de inasistencia a las aulas. También, la aparición de trastornos de salud mental y orgánica y de la personalidad que se están dando en la población infantil.

Como no existe todavía una vacuna COVID-19 para niños pequeños, nuestra recomendación es, que el personal de los colegios y escuelas esté vacunado al igual que los padres y otras personas que convivan con el niño. Que en los colegios y escuelas se higienicen regularmente las distintas áreas y los utensilios, y que el uso de la mascarilla sea obligatorio en los niños mayorcitos. Que la tarjeta de vacunación esté actualizada, y que si fuese posible, que al menos al principio y hasta que todo se organice, el horario sea acortado.

Puesto que el niño no es un adulto pequeño. Que es un organismo con órganos y sistemas en desarrollo, los expertos no están de acuerdo en que se extrapolen las experiencias con las vacunas de adultos para administrarse a niños más pequeños, sino, que se hagan los estudios necesarios y crear sus propias vacunas.

“Las dosis de vacunas utilizadas a partir de los 12 años es de 30 microgramos y las dosis que se están estudiando en niños entre los 5 y 11 años es una tercera parte, es decir, 10 microgramos, y para niños por debajo de los 5 años las dosis en estudios están alrededor de 3 microgramos. Estas dosis bajas se han elegido teniendo en cuenta la capacidad del antígeno para producir una respuesta inmune (inmunogenicidad) y la reatogenicidad del niño, que es su reacción local o sistémica a la vacuna”. (David Kimberlin, MD, experto en enfermedades infecciosas pediátricas de la universidad de Alabama en Birmingham, EE.UU.).

En conclusión: mientras esperamos que se autoricen las vacunas COVID-19 en los niños más pequeños y si respetamos las recomendaciones para evitar los contagios, estamos de acuerdo en que todos los niños regresen a las aulas.

