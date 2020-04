$!Vida y muerte en tiempos del coronavirus

Los miles de muertos que tenemos hoy debido a la pandemia producida por este nuevo virus, es triste decirlo, son pocos, comparados con los cientos de miles de niños y adultos que mueren en este mundo de guerras, migraciones forzosas, narcotráfico y enfermedades. Un mundo donde el 1% de su población posee el 90% de las riquezas del planeta.

125,000 niños menores de 5 años mueren anualmente solo por enfermedades de transmisión alimentaria (enfermedades por ingestión de alimentos contaminados o adulterados), muertes que representan el 34% de los decesos infantiles, en un rango de edad que es solo el 9% de la población mundial (OMS/OPS).

China, después de la epidemia del SARS 2002-2003, (Severe Acute Respiratory Sindrome), creó un sistema de notificación obligatoria de todas las enfermedades infecciosas para detectar cualquier brote antes de que se propagara en ese país. Pero no funcionó para el COVID-19 al dejarlo en manos de sus políticos que prefirieron no divulgar “noticias negativas” para no perjudicar su economía. No hicieron caso de las denuncias del Dr. Li Wenliang y su grupo, que muy a tiempo alertó sobre la aparición de un nuevo virus muy parecido al SARS que podía ser muy agresivo. Días después el Dr. Li moría infectado por ese virus. El resto de la historia lo conocemos todos.

“Recientemente, 25 países de América Latina se juntaron con el compromiso de coordinar el abastecimiento suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para alimentar a más de 600 millones de personas de la región mientras dure la pandemia, ha informado la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura FAO” (El Caribe, abril 4/2020). Acuerdo firmado por los ministros y secretarios de agricultura, ganadería, pesca, alimentación y desarrollo rural, comprometidos a actuar coordinadamente para lograr ese objetivo común. Otra acción que debimos haber emprendido no como respuesta a una crisis. Debimos haber aprendido hace tiempo, a pagar y a ganar lo justo, a prevenir la enfermedad, a promover la educación y a defender la vida. La de todos. No la de unos pocos. Esta pandemia, para la que todavía no hay una estrategia para salir de ella, deberá enseñarnos a ser humildes y compadecidos, a vivir en justicia y en convivencia respetuosa y civilizada. Más cerca de Dios.