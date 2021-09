$!Adiós a las cookies: la siguiente revolución digital

Tiempo de renovación en Microsoft

Bajo el manto de Satya Nadella, Microsoft ha dedicado esfuerzos y recursos a la creación de interesantes productos en el universo de computadores portables, dos en uno, siendo el sector móvil su más reciente apuesta. Pero con actualizaciones muy leves entre modelo y modelo, su sombrilla de productos parecía haberse quedado rezagada. Sin embargo, la pasada semana, la empresa mostró lo nuevo con las Surface Pro 8 y Go 3; además, de la segunda versión de su móvil con doble pantalla Duo 2 y la interesante nueva Surface Laptop Studio.

Un diseño fresco y conocido. La versión Surface Pro 7 nos hacía sentir que Microsoft estaba extendiendo demasiado las características del equipo; pero con la presentación de la Surface Pro 8 la compañía da un salto tanto en lo estético como en las capacidades internas del equipo. La línea de diseño adoptada por la empresa recuerda al modelo X, con bordes más finos y un acabado minimalista. La pantalla de 13 pulgadas viene con un tiempo de actualización de 120Hz. Dentro de las nuevas especificaciones, la más interesante es la inclusión de dos puertos USB-C con Thunderbolt 4 que mejora de manera significativa la transferencia de archivos y la conexión a monitores 4K. El procesador elegido es un Intel Core de 11va generación con capacidad de hasta 32GB RAM; mientras que la GPU es una Intel Iris X. La compañía no dio datos precisos de la batería, pero aseguró que el equipo puede lograr unas 16 horas de autonomía. Por otro lado, el teclado recibió una actualización, incluyendo un compartimiento para guardar el nuevo Surface Pen 2, el cual trae un microchip que emite vibraciones que hacen emular la sensación de escribir sobre papel. Precio: desde US$1,099.

Una mejora necesaria. El primer móvil Duo atrajo los ojos de toda la comunidad tecnológica, no solo por representar el regreso de Microsoft al sector móvil, sino también por el enfoque de contar con doble pantalla. Sin embargo, el poco refinamiento en el sistema operativo para las dos pantallas y elementos básicos en un móvil como la falta de un sistema de cámaras de calidad y buena autonomía, lo hicieron ver más como un modelo beta y no como un producto final. Pero con el nuevo Duo 2 la empresa de Redmond escuchó y solucionó varios de los inconvenientes. En cuanto al diseño, los pocos cambios con los que nos encontramos es un refinamiento en la terminación. Una de las mejoras más interesantes son sus dos pantallas independientes, pero que se encuentran unidas por una bisagra logran un tamaño de 8.3 pulgadas con tiempo de actualización de unos 90Hz; mientras que cuando se encuentra cerrado, la pantalla logra las 5.8 pulgadas de tamaño. Un elemento interesante es que, en la parte interior, donde se encuentra la bisagra, la pantalla tiene una terminación en cascada, que permite al usuario tener una diminuta pantalla externa cuando el equipo se encuentra cerrado, desde la cual sirve para notificar sobre alguna llamada entrante o mensajes. El procesador es un Snapdragon 888, con 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. Mientras que la batería tiene una capacidad de unos 4,500mAh. El nuevo módulo de cámaras trae un lente principal de 12 megapíxeles, un gran angular de 16MP y un telefoto de 12MP. Con estos refinamientos la empresa busca hacer de la experiencia de usuario algo más sublime. Precio: US$ 1,499.