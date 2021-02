Amazon: el futuro del gigante del internet

¿Pagarías por escuchar podcasts?

Esta edición de Martes de Tecnología les hablo de la decisión de Spotify de monetizar los podcasts en su plataforma. También del concepto de pantallas de Xiaomi que podría darnos una pista de hacia dónde se dirige la compañía. Mientras que te doy una opción para sustituir los costosos Joy Con de la Nintendo Switch.

Una opción barata. Si eres usuario de un Nintendo Switch, probablemente te habrás dado cuenta de lo poco fiables y duraderos que son los controles Joy Con; también de que la compra de unos originales de Nintendo es extremadamente costosa. La mejor y más económica solución que he encontrado son los modelos de la marca Gruoiza. Tienen un diseño parecido, pero con mejor ergonomía que los originales; también mantienen los sensores Six Axis. Pero no cuentan con la tecnología “rumble” desarrollada por Nintendo. Puedes encontrar estos modelos en Amazon. Precio: US$ 45.99.

Inevitable. Spotify se ha consolidado como la plataforma líder en contenido podcast; la empresa invirtió cerca de unos 600 millones de dólares durante el 2020, adquiriendo exclusividad en programas como el Joe Rogan Experience, Michelle Obama, entre otros. Pero ha llegado la hora de recuperar dicha inversión, y es que la plataforma digital está debatiendo si la forma en que monetizará dicho contenido será a través de anuncios o de una suscripción por programas. Esta decisión era inevitable, y su impacto en el sector dependerá del éxito o no del tipo de monetización.

Esquinas complejas. La empresa de móviles Xiaomi nos sorprendió a todos al mostrar su nuevo concepto de móviles, los cuales tendrán una pantalla curva, tipo cascada, que cubrirá los cuatro bordes del equipo. Esto nos lleva a contar con un teléfono sin botones físicos en los lados para manejar el volumen o encender el equipo y sin puerto de carga. En otras palabras, Xiaomi, se prepara para un equipo sin cables y confiando ciertas cualidades en el sistema operativo. Este tipo de productos son importantes porque permiten probar tecnologías en el mundo real y establecer ciertas tendencias que dan forma al mercado.