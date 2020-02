Análisis: ¿Cómo entender a YouTube, sus datos y función?

Para los creadores de contenido

En esta edición de Martes de Tecnología traemos el móvil inspirado por el Cybertruck de Tesla y creado por Caviar. Mientras que Sensel creó un panel táctil con 7 funciones para los creadores y video jugadores. Y la Canon M50 es un equipo para tener si eres creador de contenido en exteriores.

Inspirado por Tesla. La empresa rusa Caviar es conocida por crear y adaptar móviles a diseños futuristas y extravagante, y con un costo que va más allá de lo Premium. Esta vez la compañía ha anunciado un prototipo móvil inspirado en la camioneta eléctrica de Tesla, Cybertruck. Por su parte, el diseño del Cyberphone tiene unas líneas cortantes; además, cuenta con un protector de pantalla que funciona como sostén del equipo para el móvil. Aún se desconocen especificaciones o fecha de salida. Pero si se conoce el costo del equipo, de acuerdo con la web oficial de la empresa. Precio: US$15,860.

7 en 1. Definir lo que es el Sensel Morph es un poco difícil; pero este equipo es un panel táctil con capacidad multiuso. Los ingenieros de este equipo crearon el panel y las diversas coberturas de silicón que convierten el equipo en un panel en función para edición de videos o música, piano, batería, control del videojuegos, teclado o panel de dibujo. El equipo se configura a través del software para computadoras o la aplicación móvil. La gran ventaja con este equipo es la practicidad que ofrece. Sin embargo, nada es perfecto, y dentro de las críticas al equipo son la utilización de microUSB en vez de USB-C y su costo. Precio: US$ 249 + 35 cada panel.

M50. Luego de varias semanas de uso, debo decir que la Canon M50 es una de las mejores cámaras para video vlog del mercado. Su tamaño y peso, la hacen magnífica para las grabaciones en exteriores. Tiene capacidad de grabación en resolución 4K, transferencia NFC; y puertos de audio y HDMI. Un problema con solución de esta cámara es que no tiene espejo, por lo que la mayoría de los lentes de Canon no le van a servir. Sin embargo, la empresa creó un adaptador que cuesta unos 80 dólares americanos que soluciona el inconveniente. Precio: US$ 600.