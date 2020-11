Calidad de Software: clave en los sistemas informáticos

A lo largo del desarrollo de esta columna de tecnología, he escrito sobre múltiples sistemas informáticos y de cómo impactan de alguna manera u otra en diferentes áreas del mercado y en la vida de los usuarios; pero dentro del proceso de desarrollo de dichos sistemas está el área poco mencionada y no muy conocida de Calidad de Software.

La llamada calidad de software es vital en el proceso de planeación, creación e implementación de sistemas informáticos.

Sería un pecado generalizar, pero en esta era digital, para que las empresas mantengan su competitividad dentro del mercado, la utilización de softwares que permitan automatizar tareas repetitivas, optimizar procesos y ofrecer nuevos servicios y experiencias a los clientes se vuelve vital.

El proceso de calidad de software utiliza conceptos, técnicas y procedimientos que estandarizan y tratan de asegurar la optimización y buen funcionamiento del software.

En Martes de Tecnología conversamos con Anuard Michelén, quien es cofundador del Instituto Dominicano de Calidad de Software, y quien se ha especializado en dicha área.

“En un momento se entendía que era la rama de software que agregaba calidad al producto, pero el paradigma cambió; este lo que busca es prevenir e identificar a tiempo las fallas que podría presentar”, explicó Michelén.

Además, agregó que “en principio se entendía que el software necesitaba estar listo para poder comprobar la calidad del mismo”, pero con el cambio de paradigma se pueden prevenir fallas del software desde la documentación; también de que se pueden ir aplicando técnicas de prueba durante la escritura del código.

En el universo de la calidad de software existen normativas y certificaciones que permiten evaluar dicho proceso. Dentro de las instituciones que existen para dicha regulación está la International Software Testing Qualification Board (ISTQB) que trabaja para crear los controles de calidad y pruebas para los sistemas informáticos.

Uno de los elementos que más preocupa a los usuarios digitales es el tema de la seguridad, y sistemas que manejen información sensible debe de contar con altos estándares en cuanto a esa temática; Michelén asegura que dentro del proceso de calidad existen técnicas que buscan evidenciar posibles fallas y vulnerabilidades del software.

En la actualidad contamos con diferentes tipos de software entre los que se incluyen los de web, móviles y de escritorio, estos últimos han iniciado una migración a la web. También existen diversos sistemas operativos con sus propios estándares de calidad. El especialista explicó a Diario Libre que dentro de las bondades de los procesos y técnicas está que puede ser aplicada a cualquiera de los mencionados escenarios y así evitar cualquier defecto.

Las aplicaciones móviles cambiaron los modelos de negocios de compra de software; mientras que en años atrás había que comprar cada nueva versión de sistemas informáticos, ahora la regla es el pago mensual y actualizaciones al instante. Pero ¿Cómo nos damos cuenta de que un software está desactualizado y cómo interviene la calidad de software?

“Cualquier software que no satisfaga las necesidades de los usuarios no está actualizado”, aseguró el cofundador del Instituto Dominicano de Calidad de Software. Con esta declaración se puede decir que es la necesidad del usuario la que determina si el sistema informático está actualizado o no.

En cuanto al impacto del desarrollo de inteligencia artificial (IA) en la calidad de software, Michelén asegura que esta permite la programación de sistemas autónomos que pueden ejecutar pruebas al momento de que suceda un cambio o actualización.

De acuerdo con su cofundador, Anuard Michelén, el Instituto Dominicano de Calidad de Software busca promover la cultura sobre la calidad de los sistemas informáticos en todas las áreas de la tecnología.