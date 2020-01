CES 2020: Una mirada a lo que podría ser el futuro

Los videojuegos más esperados para el 2020

El 2020 es el último año para la actual generación de consolas de videojuegos de Sony y Microsoft. Y los estudios encargados de desarrollar videojuegos quieren despedir a la PlayStation 4 y Xbox One por todo lo alto. A continuación, el listado de videojuegos más esperados del año.

The Last of Us Parte II. Naughty Dog tiene a cargo el título más esperado del año con la secuela de uno de los videojuegos más laureados de la historia. La desarrolladora no ha realizado grandes presentaciones, solo unos cuantos tráilers y una muestra de jugabilidad; en esta ocasión Ellie será el personaje principal y la mecánica de juego es mucho más amplia y fluida que el título anterior, siendo una de las grandes mejoras respecto a su antecesor. La fecha de salida será el 29 de mayo.

Final Fantasy VII. La adaptación de uno de los clásicos de la industria regresa para la Playstation 4, con gráficos de última generación y una mecánica de juego actualizada a los tiempos modernos. Por años se ha retrasado su lanzamiento, pero la empresa desarrolladora, Square Enix, ya le puso fecha de salida para el próximo 3 de marzo.

Cyberpunk 2077. Un videojuego de mundo abierto en un universo futurista, gráficos impresionantes y un estilo de juego de acción que completa el atractivo paquete que ofrece este título, el cual nos hace recordar al filme de ciencia ficción Blade Runner. La fecha de salida será el 16 de abril y estará disponible para todas las plataformas, menos Nintendo Switch.

Halo Infinite. Microsoft planea despedir su actual consola por todo lo alto con la presentación de su videojuego insignia, Halo. El videojuego de disparos en primera persona regresa y aunque no se conoce mucha información sobre la historia o fecha exacta de salida, la empresa planea lanzarlo para finales de este año. Existe la posibilidad de que este título también esté disponible para la siguiente generación de la Xbox.

Overwatch 2. La primera versión de este título se convirtió en uno de los juegos de disparos más jugados, y su premisa de jugar en equipo cumpliendo roles específicos lo convirtió en uno de los favoritos de su generación. Y Blizzard Entertainment busca emular el éxito de la primera entrega. Todavía no existe fecha exacta para la salida del título.

Otros títulos importantes para tener en cuenta para este 2020 son: Doom Eternal, Persona 5 Royal, Resident Evil 3: Remake y Ghost of Tsushima.