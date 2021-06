$!﻿Chatbot: el futuro de las respuestas al usuario es digital

De vuelta a los inicios de OnePlus

En esta edición de Martes de Tecnología les explico a fondo las características de los nuevos monitores de Huawei. Mientras que Oneplus regresa a su filosofía original con su modelo Nord CE 5G. Por otro lado, Google quiere competir en el segmento de auriculares inalámbricos asequibles con los Pixel Buds A Series.

Minismalista. Durante su evento anual, la marca Huawei presentó diversos productos, dentro de los cuales estuvo el monitor MateView. Las características con las que cuenta este equipo son su tamaño de 28.2 pulgadas de tamaño, con una distribución de tamaño 3:2, y resolución 4K con tecnología HDR, que permite una mejora en las imágenes que proyecta. Otra característica es que los puertos y altavoces se encuentran integrados en el “stand” o soporte de la pantalla; dentro de estos se encuentran un USB-C para conexión eléctrica de 135W, otro USB-C para visualización, transferencia de data y puerto de carga a 65W. También cuenta dos puertos USB-A 3.0, un HDMI 2.0, un MiniDisplay Port y un audiojack de 3.5mm. Mientras que en la barbilla de la pantalla se encuentra una barra táctil que funciona para controlar brillo, volumen y demás. Uno de los elementos interesantes es la capacidad de proyectar de manera inalámbrica desde el celular o el computador a través de la tecnología OneHop de los equipos de la empresa. Precio: 699 euros.

A los inicios. OnePlus había abandonado en cierta manera su mantra original de “flagship killer”, que le dio fama en todo un sector. En esta ocasión la empresa regresa a sus orígenes con el nuevo modelo Nord CE 5G, y sus características lo demuestran. La pantalla es de tipo AMOLED con HDR10+, un tamaño 6.4 pulgadas y tiempo de actualización de 90Hz. En cuanto al procesador nos encontramos con un Snapdragon 750G, lo que coloca a este equipo dentro del rango medio. Para la RAM podemos elegir entre tres opciones (6, 8 y 12GB); mientras que el almacenamiento puedes elegir entre 128 y 256GB. El módulo principal de cámara trae tres lentes, el principal es de 64 megapíxeles con apertura a 1.79; el segundo lente es un ultra angular de 8MP; y un tercero monocromático de 2MP. Estos sensores permiten grabar video en 4K a 30 cuadros por segundo o 1080p a 60fps; y video en cámara lenta a 120fps a 1080 o a 240fps en resolución 720p. Su batería es de 4,500mAh con carga rápida a 30W. Lo más ambicioso que tiene este equipo es su asequibilidad, y que viene romper con la gama media. Precio: 329 euros.

A competir. Google acaba de lanzar al mercado una versión más asequible de sus auriculares Pixels Buds, la cual lleva por nombre Serie-A. Esta versión, a simple vista, viene con un diseño extremadamente similar, pero con algunos compromisos. En comparación con su hermano mayor, estos solo vienen en dos colores, blanco y verde oliva. Solo traen reducción de ruido, pero no reducción de viento. En esta versión solo los audífonos traen resistencia al agua y sudor y no el estuche. También eliminaron la carga inalámbrica, y solo lo podremos cargar por USB-C. En cuanto al control de gestos solo han eliminado el manejar el volumen, por lo que la pausa, reproducción, cambiar de canción si se mantienen. La autonomía sigue siendo de 5 horas de uso continuo, y de hasta 24 horas con los ciclos de carga del estuche. Estos son una buena compra para aquellos que no quieren pagar los altos costos de otras marcas. Precio: US$99.