$!Derechos Digitales: la protección de los usuarios en el universo tecnológico

Facebook te quiere ver en todos lados

En esta edición de Martes de Tecnología te hablo sobre las nuevas gafas “inteligentes” presentadas por Facebook y Mark Zuckerberg. Además, DJI renovó su laureado estabilizador portátil para móviles con el OM 5; y si eres amante de los videojuegos tienes una opción asequible con el modelo G15.

Facebook Glasses. Luego de años en desarrollo, la empresa Facebook Inc. anunció sus nuevas gafas “inteligentes” en colaboración con la reconocida marca Ray-Ban. El modelo presentado vendrá con cámaras de 5 megapíxeles al frente del marco de los lentes, que permitirá al usuario tomar fotos y hacer videos si así lo desea. Además, contará con unos altavoces en las patas que servirán para escuchar música o tomar llamadas. Dicho modelo es multiplataforma, por lo que se podrá conectar a teléfonos móviles con sistema operativo iOS o Android. Los usuarios podrán transferir todas sus fotos y videos al móvil a través de la aplicación “View app” desarrollada por Facebook. La acción de grabación se realizará mediante los botones en la parte superior del marco. Pero también cuentan con un botón de apagado y encendido; y en caso de que el usuario apague las gafas, estas no tendrán manera de grabar o tomar fotos, según aseguró el CEO de Facebook Inc., Mark Zuckerberg. Este anuncio es importante para una compañía a la que se le acusa de tomar ventaja de la data de usuarios que recopila y almacena. En el apartado de autonomía, la empresa no dio números exactos, pero sí aseguraron que tendrán una duración de todo un día. Precio: US$ 299.

Mejorando lo bueno. La empresa DJI lleva años ofreciendo excelentes estabilizadores portátiles y compactos para teléfonos móviles. Hace unos días, la compañía anunció el OM5, la quinta generación del Osmo Mobile. Esta vez el diseño es más minimalista y pequeño. DJI aseguró que mejoró el sistema de estabilización del equipo, gracias a los tres motores en los puntos de giro, y se le suma la utilización de un “algoritmo inteligente” que es capaz de detectar los movimientos y adaptar el equipo de manera instantánea. Dentro de las novedades se encuentra la capacidad de extender el brazo del equipo para lograr tomar esas fotos selfie a mayor distancia. También mantienen la cabeza magnética que facilita la colocación del móvil; y la aplicación móvil MIMO permite hacer grandes tomas de manera automática. Precio: US$198.

Una opción gaming. Si eres de los que anda buscando una portátil asequible y capaz para jugar te podría interesar darle un vistazo al modelo Dell G15, la cual viene con un procesador de 11va generación, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. En el apartado gráfico, la GPU es una GeForce RTX 3050 de 4GB. Precio: Desde US$1,029.99.