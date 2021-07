$!Tecnología, políticas públicas y voluntad universal para salvar el planeta

A lo largo del tiempo escribiendo esta columna he puesto en perspectiva el poder y los beneficios que ofrecen los avances tecnológicos en la solución de problemas relacionados al cambio climático; pero para lograr hacer los ajustes y evitar la peor crisis de la humanidad, la ciencia y tecnología, la política y la voluntad de todos será necesaria para salvar el planeta.

Bill Gates en su libro “Cómo evitar un desastre climático” pone en perspectiva la relación de trabajo en conjunto que debe existir entre los diferentes sectores de las sociedades que incluye a la comunidad científica, tecnológica, política y los ciudadanos mismos.

El estimado anual de gases de efecto invernadero que se produce en el planeta es de unos 51 mil millones de toneladas, un número que se ha alcanzado debido al desarrollo de múltiples sectores; y para enfrentar dicha situación se tiene que lograr una meta y es la de “emisión cero”. Sin embargo, este nombre no los debe confundir, pues no se refiere a no emitir ningún tipo de gas, pues esto es prácticamente imposible, sino a la disminución de producción de gases hasta el punto de que el mismo planeta sea lo suficientemente capaz de filtrar los gases que produce.

Para lograr dicha disminución la utilización de tecnologías existentes y el desarrollo continuo de estas e innovación en los principales sectores de contaminación, serán vitales para lograr la emisión cero.