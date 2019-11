El rey ha muerto, larga vida al rey

El más pequeño. DJI lo ha hecho de nuevo al crear una maravilla de la ingeniería con su nuevo modelo de drones, Mavic Mini. El dron es más pequeño que los móviles de alta gama como el Galaxy Note 10 o el iPhone 11 Pro. El nuevo Mavic Mini pesa 249 gramos (0.5 libras), puede volar a una velocidad de 29mph, en un rango de 4km durante unos 30 minutos. Mientras que la cámara montada en es de 12MP con capacidad de grabar videos en resolución 2.7K a 30 cuadros por segundo y 1080p a 60 cuadros por segundo. Sin embargo, su reducido tamaño viene con varios sacrificios; el Mavic Mini no viene con la capacidad de rastreo de objetos, ni con el sistema antichoque y no puede grabar en formato RAW. Precio: US$ 399.