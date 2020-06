$!Energía renovable: la tarea pendiente de la República Dominicana

Triumph presenta su primera bicicleta eléctrica

Si eres fanático del ciclismo tienes que conocer sobre la nueva bicicleta eléctrica de Triumph. Además, te presentamos una buena opción para grabar todo lo que ocurre durante un viaje en el vehículo. Y si tienes un Apple Watch deberías considerar la opción que te presentamos.

La triunfadora. La empresa Triumph es reconocida por la creación de alguna de las más míticas motocicletas, y hace unos meses atrás se mencionó que la compañía se encontraba trabajando en el desarrollo de una bicicleta; y la respuesta a esto es la Trekker GT, una bicicleta eléctrica con un cuadro de aluminio que le da un peso total de 53 libras y una batería de 504Wh que según Triumph dará un rango de 150KM por carga. Pero el valor de este producto no será nada barato. Precio: US$3,318.

Taxi seguro. Es cada vez más común ver como algunos transportistas privados utilizan cámaras en el tablero de sus carros para grabar lo que sucede durante su viaje. En este caso una buena opción es la Dual Dash de VAVA, las cuales están pensadas para grabar la parte delantera y trasera del vehículo. Tienen la capacidad de grabar en FHD, conectarse por Wi-Fi para transmisiones en vivo en plataformas de redes sociales; también incluye visión nocturna y tiene una capacidad máxima de 128GB de almacenamiento. La conexión se realiza mediante la aplicación móvil. Precio: US$149.99

Protege tu muñeca. Si eres un usuario de productos Apple te habrás fijado la cantidad de opciones de artículos para modificar tanto el iPhone, iPad o Apple Watch. Este último es muy particular, pues algunos lo utilizan como su principal monitor de actividad física; y seamos realistas, estos tienen un riesgo mayor a averiarse. Por lo que buscando una pulsera lo suficientemente resistente me encontré con el UB PRO de Supcase, el cual no solo trae la correa, sino que es toda una carcasa para proteger todo el reloj inteligente. Precio: US$ 24.99