Facebook: ¿Dependencia de las redes o mucho poder en una sola compañía?

Hace una semana atrás vivimos uno de los eventos tecnológicos más importantes de la época moderna, y no tuvo que ver con el lanzamiento de un producto, sino con la caída masiva de Facebook Inc. y toda su sombrilla de servicios, dejando a la mitad de la población mundial, a más de 3,500 millones de personas, sin acceso a sus sistemas de comunicación; y surge la pregunta de si somos dependientes de las plataformas sociales o le hemos permitido tener demasiado poder a una sola empresa.

Estas informaciones se pueden y deben de tomar con pinzas; primero, la declaración oficial inicia con un “creemos”, lo que deja abierta la posibilidad a que la razón haya sido otra. Además, trae la pregunta del por qué si el problema sucedió al realizar una actualización no había un “backup” que permitiera la subida rápida de los servicios, y que para la solución se debía de acceder a los centros de datos de manera presencial y no remota.



Facebook Inc. Declaró que no tenían evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos; y contactaron al medio New York Times para eliminar la posible información de que el acto haya sido perpetuado por ciberdelincuentes, debido a que “la tecnología de cada aplicación es demasiado distinta como para verse afectada por un mismo ataque”.

Tomando estas declaraciones, surge otra pregunta de cómo una actualización pudo afectar a toda la sombrilla de productos, si cada uno de ellos utiliza una tecnología distinta.