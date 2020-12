$!Facebook reporta que gobiernos piden data de usuarios

¿Cuál Smartwatch comprar?

Otro más. El nuevo competidor dentro del segmento de relojes inteligentes es Zepp, el cual tiene como pedigree a la conocida marca de equipos Amazfit. El modelo Zepp E viene en dos diseños, uno cuadrado y otro circular, a decir verdad, este último enamora por su calidad de acabado minimalista en acero inoxidable. Cuenta con un solo botón lateral para el encendido y vuelta atrás. La pantalla tiene un tamaño de 1.6 pulgadas con tecnología AMOLED y que, con su acabado de cristal curvo, le da ese toque de pantalla “infinita”. En cuanto al software, la empresa ha desarrollado un OS muy fluido e intuitivo, y me atrevería a decir que tiene uno de los mejores diseños del mercado. Sin embargo, no todo es perfecto con este equipo, pues no tiene la capacidad de instalar aplicaciones, ni de responder las notificaciones de mensajes que nos llegan al móvil, solo leerlas. Tampoco podemos tener una llamada por el reloj, solo contestarla y cerrarla. El equipo se conecta a través de la app móvil Zepp, desde donde podrás seguir todas las informaciones y métricas del monitoreo de ejercicio y sus 11 modos, el ritmo cardíaco o la ruta del GPS. La batería es de 188mAh y la empresa asegura hasta siete días de autonomía, pero sabemos que, en el día a día de cada usuario, este número puede variar. Precio: US$ 249.99.

Luego de ver este equipo y de responder en la redacción de este diario una de las preguntas más comunes con este tipo de gadgets, la de si comprar o no un reloj inteligente, como siempre le respondo que eso va a depender de lo que busca el usuario, si lo quiere por moda, para la productividad de leer y responder mensajes cuando llegan al celular o para el monitoreo de la actividad física y sus derivados como los latidos del corazón o el estrés. Desde mi punto de vista, a pesar de todas las aplicaciones que se desarrollan para dichos equipos wearables, estas no logran ser utilizadas en la misma frecuencia o de ninguna manera como sus iguales en el móvil. Seamos realistas, leer y contestar mensajes es lo más común, seguido del monitoreo fitness.

De hecho, esta última tendencia de uso fue la que marcó el seguimiento del desarrollo del mercado y, por esa razón, las empresas encargadas de desarrollar dichos equipos, se enfocan en tener una amplia y variada librería de aplicaciones para el seguimiento de rutinas y ejercicios. Hay relojes para todo tipo de uso, formas y tamaños; pero como pieza/accesoria el diseño es esencial. Al final del día es el mismo usuario el que define cuál smartwatch comprar.