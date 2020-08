Gobiernos y empresas no fueron proactivos ante la pandemia

Una taza inteligente para el café

En esta edición de Martes de Tecnología hablamos de los auriculares “económicos” de Sony. Además, una buena opción para agregarle Bluetooth a la Nintendo Switch la trae HomeSpot. Y Ember tiene una taza inteligente.

Otra alternativa. Se podría decir que los audífonos inalámbricos se han convertido en un gadget esencial para los usuarios, luego del móvil. Sony ha desarrollado una versión más asequible de sus auriculares, los WF-XB700. Estos tienen una autonomía de 9 horas en modo reproducción y con la carga extra del estuche, los usuarios pueden obtener unas 18 horas de uso. También incluye certificación IPX4, lo que le da resistencia al agua y sudor. Este gadget no tiene sistema de cancelación de ruido, pero gracias a su ergonómico diseño estos pueden aislar el sonido exterior de manera bastante efectiva. Sin embargo, los WF-XB700 utilizan botones regulares y no táctiles para el control del volumen, cambio de pista o activación del asistente digital. Precio: US$ 128.

Conéctalo. Una de las grandes preguntas en el universo de videojuegos es el por qué la Nintendo Switch no tiene Bluetooth; una característica esencial en todos los equipos electrónicos modernos, y que permite a los usuarios utilizar otros gadgets, como audífonos. El Homespot bluetooth es una solución asequible que le da la oportunidad a los usuarios de conectar cualquier auricular vía inalámbrica a la consola. Lo interesante con esta opción es que la empresa promete una baja latencia, lo cual es indispensable para esas partidas en línea en modo competitivo. Pero todo tiene un sacrificio, este modelo se conecta al puerto de carga USB-C, lo cual crea el problema de no poder cargar el equipo de manera simultánea mientras se utilice el bluetooth. Precio: US$ 34.99.

Un café inteligente. El lema de que existe una App para todo, también lo podemos aplicar a que hay un gadget inteligente para todo. Si eres de esos que tomas bebidas calientes, la empresa Ember desarrolló una taza “smart” a la que puedes controlar la temperatura (48C y 62C) mediante la aplicación móvil. La autonomía es de 1.5 horas, según asegura la empresa. Además, cuenta con sensores que reconocen cuando el envase está vacío. Y si te preguntas qué tan seguro es lavarlo, pues tiene certificación IPX7, lo que quiere decir que se puede sumergir. Precio: US$131.