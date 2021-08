$!Granjas verticales: tecnología y el futuro de los cultivos

El inicio del final

En esta edición de Martes de Tecnología les explicó todo sobre el “nuevo” modelo Pixel 5A de Google. Mientras que Motorola lanzó un nuevo móvil con excelentes prestaciones, pero sin ningún elemento sorprendente. Y en una de las movidas más sorprendentes, OnlyFans anunció que no aceptará contenido explícito dentro de su plataforma.

¿Por qué? Meses atrás salió la noticia de que Google había cancelado el lanzamiento del modelo Pixel 5A, pero en una movida sorpresiva la pasada semana la empresa presentó el equipo, el cual dejó más preguntas que respuestas. En términos de diseño este modelo es prácticamente idéntico a su antecesor y en las características también. La pantalla del nuevo modelo es ligeramente más alta con unas 6.34 pulgadas de tamaño; y es de aquí en adelante en donde todas las especificaciones son iguales al modelo Pixel 4A: cámara frontal de 8 megapíxeles, procesador Snapdragon 765G, 6GB RAM y 128GB de almacenamiento, módulo de cámaras con 16 y 12MP. Sin embargo, la batería aumentó desde los 3,800 a los 4,680mAh. Luego del anuncio del Pixel 6, días antes, nadie se esperaba la salida de este modelo. Pero si de algo podemos estar seguros es que este sería el último móvil en utilizar chip de Qualcomm, pues Google anunció que estaría utilizando su propio procesador en el modelo Pixel 6. Precio: US$449.

Sin sabor. Motorola dominó por unos años la gama media con sus excelentes dispositivos móviles de la línea G. Sin embargo, la empresa viene apostando a la gama alta con sus modelos “Edge”. La pasada semana, Motorola, presentó su nuevo equipo Edge 2021, el cual viene con una actualización en todas sus especificaciones, pero no trae ningún elemento innovador por el cual destaque del resto del competitivo mercado de celulares inteligentes. La pantalla es de unas 6.7 pulgadas y un tiempo de actualización de unos 144Hz. Dentro se encuentran unos 8GB de RAM y unos 256GB de almacenamiento; sin embargo, el procesador no es el Snapdragon 888, sino el 778G de Qualcomm, el cual lo coloca dentro de la gama media. De acuerdo con Motorola, los usuarios pueden esperar hasta dos días de autonomía con sus 5,000mAh, pero esto debe de ser en un ambiente muy controlado; además, asegura que gracias a su tecnología TurboPower, con tan solo 10 minutos de carga, los usuarios podrán tener unas 9 horas de autonomía. El módulo de cámara trae tres lentes, el principal es de unos 108 megapíxeles, el segundo es un ultra amplio que también puede ser utilizado como macro, para esas tomas de cerca. El tercer lente incluye un sensor de profundidad que permite separar el objeto en cámara del resto de sus alrededores. Mientras que la cámara selfie viene con unos 32MP con tecnología Quad Pixel, para mejorar las tomas en baja luz. Precio: US$ 699.

¿El final? La plataforma de contenido por paga conocida como OnlyFans creó fama por la gran cantidad de contenido para adultos que ofrecen algunos de sus creadores. Pero para sorpresa de todos, la marca decidió actualizar sus políticas de uso, las cuales prohibirán la publicación de contenido sexualmente explícito, incluyendo de manera simulada; y también la exhibición de partes intimas. Estas nuevas reglas entrarán en vigor a partir de octubre y los creadores tendrán hasta diciembre para eliminar todo el contenido explicito de sus cuentas. Esta movida recuerda al caso de la plataforma digital Tumblr, la cual dio un paso en la misma dirección, y esto marcó el inicio del fin.