Informe dice recuperación económica necesitará del uso de tecnologías

El futuro de las cámaras Selfies

En esta última edición de Martes de Tecnología del 2020, te traigo una buena opción de teclado para utilizarla en una estación de trabajo en casa. También lo nuevo de ZTE con su modelo Axon 20 5G y su cámara invisible. MIentras que para los amantes de la fotografía móvil les presento una excelente opción de parte de ShiftCam.

Teclado. La creación de una estación de trabajo en casa se convirtió en algo común durante el confinamiento. Dentro de los múltiples teclados que he probado durante este tiempo, te puedo sugerir el de Jelly Comb para multi dispositivos Apple. El diseño es tremendamente minimalista y sigue la línea de los de Cupertino; además, ofrecer conexión de hasta tres dispositivos vía Bluetooth. Pero no todo es perfecto, dentro de los puntos negativos que tiene este dispositivo es la falta de iluminación debajo de las teclas. Precio US$ 42.99.

La utopía. En el mundo de los fanáticos tecnológicos la idea de contar con un móvil con pantalla sin obstrucciones ni cortes para cámaras y demás sensores sería lo ideal; pero la utopía es la de lograr colocar la cámara de selfie debajo de la pantalla. La empresa ZTE ha logrado el hito con el modelo Axon 20 5G; el sensor que utiliza es de 32 megapíxeles, pero como toda primera versión, esta cámara no es la mejor. Sin embargo, representa el primer paso hacía convertir este tipo de tecnología en el estándar de móviles en el mercado. Otras características que tiene el equipo es una pantalla de 6.9 pulgadas de tamaño, procesador Snapdragon 765G, 8GB RAM, 256GB de almacenamiento y una enorme batería de 4,220mAh. Precio: US$ 499.

Para los Pro. Uno de los grandes beneficios de tener como móvil un iPhone, es la enorme cantidad de accesorios que desarrollan las diferentes empresas de manufacturas. Si te gusta la fotografía, deberías de darle un vistazo a los cobertores de móviles de ShiftCam, los cuales traen cinco lentes integrados y que pueden ser utilizados según las necesidades del usuario. Dentro de los lentes se encuentra un ojo de pez de 180 grados, una telefoto de 4,10 y 20X y un circular polarizado. Precio: 90 Libras Esterlinas.