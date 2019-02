$!Inteligencia artificial: Una mirada al futuro de Latinoamérica a través de Microsoft

La realidad de República Dominicana

A pesar de los esfuerzos e inversión de Microsoft para promover programas que lleven a la creación de nuevas ideas para solucionar problemas en distintas áreas como la educación, planeta, salud, entre otros, con los proyectos AI for Good, AI for Earth, AI for accessibility y AI for disaster recovery, y de que el proyecto para la ayuda al planeta a través de AI ha recibido y aprobado más de 130 ideas, ninguna proviene de República Dominicana. Pero este es un tema para otro Martes de Tecnología.