$!La experiencia de entrevistar a un físico en Computación Cuántica como José Ignacio Latorre

La profesión de periodismo brinda la oportunidad de conversar con múltiples personalidades que de una forma u otra han impactado alguna área del mundo en que habitamos; entre todas esas que ocurren a lo largo del ejercicio, hay una que otra que destaca y nos marca como periodistas. Hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar con el científico José Ignacio Latorre.

Abordar la hoja de vida de Latorre es un poco complicado, para alguien que es catedrático de física teórica en la Universidad de Barcelona y en el Quantum Technologies de Singapur, que se doctoró en partículas elementales y que actualmente trabaja en el área de la Computación Cuántica.

Una oportunidad como esta no se trataba de hacer las típicas preguntas, esta fue una ocasión para conversar con alguien que se encarga de estudiar temas que aún se le buscan explicación. Debo decir que las respuestas de José Ignacio Latorre son extensas, pero hice mi mejor esfuerzo por condensar los puntos que consideré más interesantes.

—A pesar de los rápidos avances que han experimentado las tecnologías, se cuestiona mucho el rezago de la educación y su metodología de enseñanza ¿De qué manera debe de adaptarse este sector a la nueva realidad digital que vive la humanidad?

Creo que estamos deslumbrados por la tecnología y pensamos que puede suplir problemas, que, todo lo contrario, no son la herramienta correcta. Mis clases las doy en la pizarra y no en un PowerPoint, por la realidad de que la velocidad de compresión es la de escribir; la tentación de utilizar material audiovisual que proyecten una cantidad enorme de información favorece la dispersión en detrimento de la reflexión; en el campo al que me dedico, lo importante es la profundidad del pensamiento.

Hay un error global de confundir la información con conocimiento. La información siempre ha estado ahí, siempre han existido los libros, y ahora hay muchas formas de acceder a ella, pero eso no es conocimiento. Poniendo de ejemplo, en una operación quieres que te opere un especialista, no alguien que aprendió en un curso de 20 horas online. Los mismo sucede con este virus, con el cual hemos sido bombardeados de información, pero pocos conocen la composición del virus y sus 16 proteínas, y de cómo opera; tenemos información, pero no conocimiento sobre él.

—Cuando mencioné que lo iba a entrevistar y el área en que se maneja, se repitió la pregunta de ¿para qué sirve la física cuántica en el día a día de las personas?

Te voy a dar dos respuestas, una superficial y otra más profunda. Con la superficial te diré que la física cuántica determina más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país avanzado; todas las tecnologías que estamos utilizando, el ordenador tiene una serie de procesadores que a su vez tienen miles de millones de transistores, algo que se creó en 1947 cuando se entiende la física del estado sólido, una parte de la mecánica cuántica; también utilizamos fibras ópticas para comunicarnos; las resonancias magnéticas de un hospital que nos dan la posibilidad de hacer un mapa del cuerpo sin entrar en él; o una constelación de satélites que tienen un reloj atómico con una alta precisión y que envían una señal que llega a este dispositivo (señala el móvil) en lo que conocemos como GPS.

La pregunta sería al revés ¿Qué no se sustenta del conocimiento avanzado? Somos una sociedad que vive a caballo del éxito del conocimiento adquirido en los siglos anteriores sin saberlo, y esto es normal, es condición humana no reconocer de dónde venimos, ni lo que cuesta alcanzar una democracia.

La respuesta profunda es que lo útil es un gran engaño, un engaño de corto plazo; lo peor que puedes hacer es decirle a tu hijo “estudia esto porque es útil”, porque dentro de cuatro meses ya no existe ese trabajo. La velocidad de cambio de nuestra sociedad es vertiginosa, hace unos 20 o 30 años no estarías haciendo una entrevista por internet, todo lo transformó la tecnología. El camino al cambio siempre tiene tres pasos: la ciencia genera conocimiento, luego se hace desarrollo y luego la innovación, y es esta última la que genera el desarrollo económico.

—¿Qué logro por completar lo mantiene despierto y en la búsqueda de ese objetivo, teme morir sin tener ese conocimiento?

La respuesta es sí, la computación cuántica busca dominar la materia en el nivel más refinado para operar y meter información en átomos con leyes a las que no estamos acostumbrados, tan potentes, que puede parecer una fantasía. Pero el hecho de poder hacerlo es algo irresistible, y yo quiero hacerlo.

El día que muera me dará pena es no haber creado una obra de arte bella, por mi amor infinito por el arte. Mientras que en el mundo científico el no saber a través de la física cuántica si el azar de verdad existe y que tiene que ver con el postulado de aleatoriedad.