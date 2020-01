La Inteligencia Artificial, una revolución para el sector Mipyme

Las principales regiones usadas como muestra para el estudio fueron Santo Domingo, Santiago, áreas turísticas del Este y demás, representando el 65.9, 20, 7.8 y 6.3 por ciento, respectivamente. Mientras que las empresas con 6 a 50 empleados representaron el 51 por ciento del total encuestado; aquellas compañías con hasta cinco empleados y las de entre 101 y 200 empleados representaron un 17.1 por ciento del total de cada una; y el 14.6 por ciento restante estuvo representado por las empresas con un tamaño de 51 a 100 empleados.

Un dato interesante es que un 56.6 por ciento de las MiPyMEs participantes aseguraron que utilizan los servicios de la nube para el almacenamiento y procesamiento de información de sus negocios. Y un 62 por ciento aseguró estar dispuesto a utilizar los sistemas de nube.

A pesar de esto, cuando se le preguntó a la empresa las razones para utilizar o no dichos sistemas, un 29.7 por ciento no supo responder a algún motivo; es decir, desconoce los beneficios de este tipo de tecnologías. Otro 26.8 por ciento dijo que prefiere los soportes físicos y un 8.7 por ciento aseguró que no entiende cómo funciona.

Sin embargo, dentro de los que se mostraron dispuestos a utilizar este tipo de servicios reconocieron que les permite obtener mejores resultados, es más seguro, fácil de utilizar y económico. También reconocieron el impacto del uso de la nube en las empresas, en las que la simplicidad de administración y gestión obtuvo el mayor porcentaje con un 54.3, seguido de aumento en la productividad con un 43 por ciento y un ahorro de costos en un 28.6 por ciento.