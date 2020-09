Mi DL: La evolución con Inteligencia Artificial de Diario Libre

El libro El Origen de las Especies, escrito en 1859 por Charles Darwin, nos presentó una teoría que al día de hoy podemos aplicar a casi todos los sectores del mercado, incluso a los medios de comunicación; mediante la diversificación, adaptación y evolución, Diario Libre se ha posicionado como el periódico más moderno e innovador, y el primero con Inteligencia Artificial de la República Dominicana con la herramienta Mi Diario Libre.

De todos los medios, la prensa ha sido el que más veces ha puesto a prueba la teoría de Darwin, primero con la radio, luego con la televisión, posteriormente con la aparición del internet y la creación de las plataformas sociales, todas estas invenciones han sido los motores para la evolución de los diarios.

Un ejemplo foráneo es el del New York Times, que ha destinado recursos, tiempo y mucha gallardía apostando a una evolución digital sin comprometer la calidad de sus contenidos.

Luego de que el alcance de información dejó de ser un problema, los creadores de contenido encontraron que la personalización de las notas era el siguiente bloque que conquistar. Estudios de la empresa Adobe demuestran que un 67 % prefiere contenido personalizado; mientras que un 42 % se molesta cuando no recibe información personalizada. Esto ha llevado al desarrollo de plataformas con IA, que permiten aprender las preferencias de los usuarios y mostrarles dicho contenido.

Con la implementación de este tipo de tecnología surge la plataforma Mi Diario Libre, un espacio donde el usuario crea su propio periódico, eligiendo los temas sobre los cuales le interesa recibir noticias. También le da la opción de guardar artículos y notas para leer después.

“Con Mi Diario Libre, que es sinónimo de renovación e innovación, nuestros lectores podrán adaptar su experiencia de consumo de noticias y contenidos, siguiendo los temas que les interesan”, expresó Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre.

Nos sentamos a conversar con Gabriel Tellerías, vicepresidente de Marketing & Ventas de Grupo Diario Libre, sobre el inicio, desarrollo e implementación del innovador proyecto.

“Hace un año y medio iniciamos un proceso de transformación digital en el que adquirimos una herramienta de última generación que nos permitió desarrollar la posibilidad de colocar publicidad contextual, siendo el primer medio en ofrecer dicho servicio. Pero el segundo paso en nuestra hoja de ruta se centró en el usuario, al que escuchamos y conocimos sus necesidades”, explicó Tellerias.

El vicepresidente de mercadeo y ventas del Grupo Diario Libre continuó explicando que “nos preguntamos sobre cuál es el siguiente paso en la experiencia de usuario de un diario, y esta es la personalización; ya las personas esperan y dan por sentado que reciben una experiencia personalizada, y esto mejora dicha experiencia.”

Fue con esta combinación de visión y data que surgió “Mi DL”, una propuesta de valor en la que el usuario se encuentra en el centro; y como explica Tellerías: “Este es el primer diario inteligente de República Dominicana.”

Al preguntar sobre los datos de las necesidades del mercado dominicano frente a este tipo de servicios, el experto explicó que “existía la necesidad de contar con un repositorio de noticias donde guardar la información que les interesa (a los usuarios), sin la necesidad de realizar una búsqueda en la web o el portal del medio.”

Detrás de este proyecto se encuentra un equipo multidisciplinario que involucra a los de tecnología; inteligencia de negocios, que se encarga de los estudios del usuario; redacción, que son los creadores de contenido; y mercadeo, que son los responsables de velar por la experiencia de usuario, según comentó Tellerías.

Uno de los puntos más importantes en la aplicación de este tipo de herramienta digital es la seguridad de los datos de los usuarios, a lo que Tellerías aclaró: “Nosotros tenemos el control absoluto de los datos y fuimos certificados a nivel internacional en términos de seguridad de uso de la data. Los usuarios tienen toda la reputación y garantía de Diario Libre como medio.”

En el desarrollo de cualquier plataforma digital, la experiencia de usuario es fundamental y respecto a esto “cuidamos de que Mi DL no sea una burbuja en la que los usuarios no solo reciben contenidos dedicados, sino que también están expuestos a los contenidos de portada. Es decir, es una experiencia integral y así evitar que el consumo de noticias no sea diverso”, comentó Gabriel.

“La transformación no termina, y a pesar de estar adelante en este proceso, mantenemos la mentalidad de seguir adelante en busca de nuevos retos”, aseguró Tellerías.