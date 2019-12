El iPad Pro sigue siendo la tableta más vendida, con más de 360 millones de unidades, de acuerdo con LifeWire. Sin embargo, esto no quiere decir que sea la única opción. A continuación, traemos las mejores alternativas al iPad Pro con la Microsoft Surface Pro X, la Samsung Galaxy Tab S6 y la recién presentada Huawei Matepad Pro.

La más completa. Microsoft lanzó una versión X de su reconocida línea Surface. La idea con este equipo es la de competir con el iPad Pro de Apple, un equipo que es mercadeado como el sustituto perfecto de una portátil. La Surface Pro X es un dos en uno con una pantalla táctil de 13 pulgadas de tamaño, con unas dimensiones de 7.3mm y un peso de 1.7 libras. La empresa, por fin, decidió colocar dos puertos USB-C. Otra mejora es la capacidad de acceder a la memoria SSD y cambiarla al gusto del usuario. Esta vez Microsoft decidió utilizar un procesador Qualcomm ARM y no Intel como en los demás modelos de la línea Surface. El teclado sigue siendo bastante cómodo, y coloca un espacio para descansar el nuevo lápiz y cargarlo de manera inalámbrica. Dentro de los puntos negativos está la existente falta de compatibilidad de aplicaciones con el procesador ARM. No la recomendamos para creadores de contenido. Precio: US$ 999.99.

La salvación Android. Samsung lanzó la Galaxy Tab S6, la cual hubiera salvado y dado un cambio radical al mercado de tabletas Android si hubiese existido hace unos años atrás. El gigante surcoreano trae un equipo que se enfoca en mejorar los niveles de productividad de los usuarios a través de su SPen y su sistema operativo híbrido, con el que los usuarios pueden cambiar de modo tableta a modo escritorio con un solo toque. La gran mejora con este equipo es la optimización de aplicaciones nativas de Samsung, las cuales son más inteligentes y útiles; y su modo escritorio llamado Dex. Sin embargo, a pesar de la actualización de su teclado, el accesorio sigue siendo incómodo de usar. Y el listado de aplicaciones para edición de fotos y videos es muy limitado en comparación con lo que existe dentro del universo iPad. Precio: US$ 650.

La respuesta de Huawei. La semana pasada la empresa Huawei lanzó su tableta Matepad Pro. El nuevo equipo tiene una pantalla de 10.8 pulgadas de tamaño con resolución 2K y corte circular en la esquina, donde se encuentra la cámara de 8MP. Como es costumbre, el procesador es propio de la casa, Kirin 990. El equipo trae un teclado y un lápiz que son muy parecidos a los utilizados por el iPad Pro. Sin embargo, la falta de un mouse trackpad como el de la Surface y Tab S6, la coloca un paso detrás. Los efectos de las sanciones de los Estados Unidos a la empresa recaen de nuevo en este equipo, al no contar con la tienda de aplicaciones de Android. Huawei no ha confirmado si la tableta Matepad Pro será vendida fuera del mercado chino.