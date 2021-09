$!Informe destaca que padres desconocen lo que hacen sus hijos en Internet

En la pasada edición de Martes de Tecnología toqué la primera parte del informe de análisis de la encuesta nacional sobre el uso de internet entre niños, niñas y adolescentes en 2020 en la República Dominicana; en esta ocasión escribo sobre los últimos datos de la investigación.

El siguiente tema que toca el informe es basado en la situación de emergencia vivida durante el pasado año 2020 a causa de la pandemia del Covid-19, la cual obligó a la digitalización de múltiples tareas de la vida diaria que se realizaban de manera presencial, dentro de estas se encuentra el proceso educativo.

De acuerdo con el estudio realizado por UNICEF en conjunto con el Indotel, todos los niños, niñas y adolescentes mantuvieron algún nivel de contacto con el sistema educativo, donde nueve de cada diez participaron en alguna clase no presencial bajo algún tipo de modalidad.

Un dato interesante que destaca el documento es que “casi” no existió una diferencia sobre la participación en función de la edad, sexo y nivel socioeconómico; en donde el único caso de nivel de participación menor a un 90% fue el de los de nivel socioeconómico muy bajo, con un 74 por ciento. Pero indican que estos datos no implican una participación asidua o de calidad, sino que solo demuestra que el vínculo con la escuela y el sistema educativo no se quebró durante el 2020.

De igual manera que la desigualdad socioeconómica impactó el consumo y acceso a internet, estas también se reflejaron en la continuidad educativa en función de las actividades y contactos simultáneos.

Por ejemplo, el 79 por ciento de los hogares encuestados expresaron haber asistido a clases por videoconferencias, por lo menos una vez durante el 2020. Pero mientras los hogares con nivel socioeconómico medios y altos alcanzaron un 82 por ciento, aquellos de nivel muy bajo lograron un 66 por ciento, según destacó el estudio realizado en República Dominicana.

En cuanto a la comunicación con los docentes, un 86 por ciento dijo haber tenido contacto con docentes por la plataforma de mensajería Whatsapp, en este aspecto no existen disparidades. Mientras que un 57 por ciento aseguró haber tenido contacto por sistemas de videoconferencia, en donde si hubo disparidades por nivel socioeconómico de un 35 por ciento de aquellos muy bajos, frente a un 65 por ciento con hogares de nivel medio alto.

He de recordar que en la primera parte de este escrito destaqué que los hogares con nivel socioeconómico bajo tenían acceso al internet en su mayoría a través de internet móvil, es decir mediante un celular.

Seguridad en línea

En lo que se refiere a la seguridad en el universo digital de la web, el estudio destaca que un 75 por ciento de los niños, niñas y adolescentes acepta las solicitudes de amistad que reciben a través de las plataformas sociales solo de aquellas personas que conoce o conoce muy bien a quien realiza la petición.

Mientras que un 56 por ciento de los participantes de la entrevista dijo no sentir seguridad plena en el universo digital; un 43 por ciento aseguró que sabrían cómo reaccionar ante una situación “negativa” en línea.

Sin embargo, el estudio explica que “la autopercepción sobre la capacidad de respuesta ante episodios negativos varía fuertemente en función del nivel de habilidades digitales de niños, niñas y adolescentes triplicando las respuestas positivas entre quienes tienen mayor nivel de habilidades digitales (59%) al compararse con quienes tienen menor nivel de habilidades digitales (23%).”

Otro dato interesante que resalta el estudio es que un 16 por ciento de los entrevistados dijeron que habían experimentado algún tipo de experiencia que “les molestó o les hizo sentir mal”; donde un 8 por ciento aseguró que esto sucedía semanalmente.

También las diferencias socioeconómicas tienen un impacto en el reporte de los casos de abusos en el universo digital, donde aquellos con mayor nivel de ingresos reportan los casos en un 22 por ciento frente a un 11 por ciento de aquellos con nivel muy bajo.

El estudio realizado por UNICEF en conjunto con el Indotel aporta grandes datos sobre la situación del internet dentro del grupo demográfico elegido; no solo derriba la idea de que los niños, niñas y adolescentes nacidos en esta era digital son “expertos en el uso de internet”. También destaca la gran brecha que crean los niveles socioeconómicos en el uso y desarrollo de capacidades, aún asegurando el acceso a internet.

Dicho informe presenta una buena oportunidad para plantear y replantear el accionar en el desarrollo y despliegue de internet entre los hogares de la República Dominicana.