$!Los políticos apuestan por la movilidad eléctrica

SD. El desarrollo de los vehículos eléctricos representa el futuro de la movilidad en las ciudades y de cómo semanas atrás resalte en esta columna la realidad e importancia del desarrollo de los vehículos eléctricos y de cómo líderes de diferentes países se han propuesto crear políticas que lleven al desarrollo y uso de estos autos. En esta edición damos un vistazo a los líderes políticos que promueven la movilidad eléctrica.

El gobierno del presidente Luis Abinader dejó bien claro su posición sobre la movilidad eléctrica y de cómo esta representa el futuro, no solo del sector en el país, sino, en el resto del mundo. Abinader sorprendió a todos el pasado 16 de agosto, al llegar a la toma de posesión en el Congreso Nacional a bordo de un Tesla Model S, probablemente el vehículo eléctrico más moderno y completo del mercado.

El Tesla Model S es la berlina insignia de la empresa que comanda el excéntrico Elon Musk, es un vehículo que viene en dos versiones, “Long Range” o largo alcance, con el cual los usuarios obtendrán una autonomía estimada de unas 375 millas o el equivalente a unos 603 kilómetros, esto puede variar según la forma de conducción del usuario. Mientras que el tope de velocidad es de unas 155 millas por hora o su equivalente en kilómetros (249). Unos de los grandes beneficios de los automóviles eléctrico es el elevado torque que poseen gracias a la transmisión instantánea de poder; gracias a los dos motores eléctricos que posee, puede lograr una aceleración de 0-60mph en unos 3.1 segundos.

Días atrás, Musk presentó la versión “Plaid” del Model S, con la que se presentó el nuevo rediseño del interior del vehículo con su polémico volante deportivo. Pero la gran noticia es la utilización de tres motores eléctricos, los cuales incrementan el rendimiento del vehículo, logrando una aceleración de 1.99 segundos desde 0 hasta las 60mph, y logrando alcanzar unas 200 millas por hora como tope de velocidad máxima; esto es gracias a los 1,020 caballos de fuerza que produce. Sin embargo, este poder viene con una disminución en la autonomía, la cual baja a las 348 millas o unos 560 kilómetros.

Por su parte el ministro de medio ambiente y recursos naturales, Orlando Jorge Mera, hace honor a su cargo como protector del ecosistema natural de la República Dominicana, conduciendo un automóvil eléctrico, en este caso es la yipeta modelo BYD Tang EV 500.

En esta columna he destacado el esfuerzo que vienen realizando las marcas de automóviles chinas por conquistar el mercado de vehículos eléctricos. En el caso de BYD, la empresa se ha entregado a la investigación y desarrollo de VE, y han logrado impresionantes autos.

La BYD Tang EV 500 es una yipeta con un diseño sublime y que atrapa a la vista, y es que el encargado de darle ese toque es nada más y nada menos que Wolfgang Egger, quien fue el diseñador en jefe de la marca alemana Audi.

En términos técnicos este vehículo cuenta con doble motor eléctrico capaz de producir unos 482 caballos de fuerza, y de dar un acelere de 0-60mph en un tiempo de unos 4.6 segundos. Dentro del vehículo nos encontramos con una cabina que no tiene nada que envidiarles a los vehículos europeos o a Tesla. Cuenta con pantalla táctil central para controlar gran parte de las opciones del auto. Una de las cosas que más me agradan de este modelo, es que no toma el término “minimalista” a los absurdos niveles que lo hace Tesla; por lo que, el conductor se va a sentir bastante familiarizado con el funcionamiento, pero con el toque futurista que caracteriza a los VE.

Otro político que viene promoviendo el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país es el Diputado por la Circunscripción No.1 del Distrito Nacional, Orlando Jorge Villegas, quien conduce un vehículo Tesla Model 3; el cual es el modelo más interesante detrás de la estrategia de Elon Musk, de poblar las calles del mundo con automóviles eléctricos.

El Model 3 es el vehículo que marca el punto dulce dentro de la sombrilla de productos que ofrece Musk y Tesla. Este viene con toda la tecnología que ofrece el Modelo S, pero a un precio más asequible. El usuario puede elegir entre tres versiones: Estándar Plus, Long Range y Perfomance.

Cada uno de estos ofrece especificaciones diferentes; la versión estándar va de 0-60mph en unos 5.3 segundos, con una autonomía de unos 423 kilómetros y una velocidad tope de 225 kilómetros por hora.

Mientras que la versión de largo alcance, en mi opinión la que más conviene, logra el acelere desde 0 hasta las 60mph en unos 4.2 segundos, con un rango de autonomía de 568km y una velocidad máxima de unos 233kmph.

Por otro lado, el modelo Performance como su nombre lo indica busca enviar la mayor cantidad de poder a los neumáticos, logrando una aceleración de 0-60mph en un tiempo de 3.1 segundos y un tope de velocidad de unos 260kmph. Pero disminuye su rango de autonomía, en comparación con el modelo de largo alcance, a unos 506km.

Por sus dimensiones, peso y centro de gravedad perfecto, este es uno de los autos más divertidos que he conducido, y muchos lo comparan con conducir a un Kart.

Lo interesante de que importantes tomadores de decisiones en el ámbito gubernamental, que va desde el presidente de la República Dominicana, pasando por un ministro, hasta un congresista reconozcan no solo el futuro de la movilidad en las ciudades, sino también que representan parte de la solución para enfrentar y frenar el cambio climático.