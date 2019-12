$!Los retos del comercio electrónico en el país

Las barreras para las compras en línea

Al preguntarles sobre cuáles son las principales razones por las cuales los usuarios no realizan más compras en línea, el 41 % no lo hace por desconfianza; seguido por el 27 % que teme por el robo de la información de su tarjeta de crédito. Mientras que el 12 % de los participantes expresaron su temor de que el pedido no les llegue, y otro 12 % asegura que los precios de envío son muy altos. Otra preocupación de los usuarios a la hora de realizar compras por internet es el largo tiempo de duración para recibir el envío, con un 27 %.