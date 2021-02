Los servicios de transmisión: el “David” que se enfrenta con el “Goliat” del cine

Antes de la siguiente generación

Si te gustan los videojuegos, es muy probable que todavía estés en la búsqueda de las más recientes consolas de Sony y Microsoft. Pero antes de lograr esta difícil tarea te presento un listado de los títulos que debes de jugar antes de dar el salto a la siguiente generación.

PlayStation. Sony cuenta con una de las mejores librerías de exclusivos del sector, y dentro de los títulos que debes de jugar se encuentran God of War, una secuela y reinvención de la franquicia, y que la desarrolladora de Santa Mónica Studio ya anunció el siguiente capítulo en la saga de Kratos. Horizon: Zero Dawn es uno de los mejores AAA de esta generación y la misma ya aseguró su segunda parte para el PlayStation 5. También debes de darle una prueba a Bloodborne, uno de los títulos con mejor atmósfera del PS4. Mientras que Uncharted 4: Thiefs End es el capítulo final en la historia de Nathan Drake. La polémica segunda parte de The Last of Us es un juego que no te debes perder dentro del género de terror y acción.

Microsoft. Dentro de los exclusivos de Xbox One que son imperdibles se encuentra el simulador de autos por excelencia, Forza Motorsport 7. Con Gears 5, la aclamada franquicia dió un nuevo giro y nos presentó a nuevos personajes. Los juegos plataforma brillaron en dicha generación y Cup Head y Ori and the Will of the Wisp son títulos que debes jugar.

Para todos. Otros títulos que debes de jugar antes de comprar las nuevas consolas son: Metal Gear V: The Phantom Pain, The Witcher 3: The Wild Hunt, Sekiro: Shadow Die Twice, Battlefield 1. Por último, no puedes perderte la obra maestra de Rockstar, Red Dead Redemption 2.