Meta: ¿El escape de Facebook o la salvación de Zuckerberg?

No es la primera ni será la última

El cambio de nombre de Facebook inc. Por Meta no es el primero que sucede en el mundo empresarial ni tecnológico. En 2015, Google hizo una movida igual y cambió el nombre de su empresa paterna a Alphabet, en el que incluye el conglomerado de productos tecnológicos como Google, Maps, Android, YouTube, entre otros. Otras han cambiado su nombre por presión social como el cambio de la compañía petrolera Total a TotalEnergies; o de aquellas que entendieron que hacían más que un solo producto como fue el caso de Apple Computers a Apple Inc.