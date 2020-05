Móviles de gama media: la apuesta de los gigantes de la tecnología

Actualización Surface y Sonos

Esta semana traemos las nuevas actualizaciones realizadas por Microsoft en su línea de equipos Surface. Mientras que la empresa Sonos presentó su nueva barra de sonido para la sala de estar.

Go 2. Por un buen tiempo fui usuario de la primera generación de la Surface Go, y debo decir que fue un equipo práctico y versátil para el trabajo del día a día y de oficina, y una tableta genial para el consumo de contenido multimedia. Pero le faltaba poder para realizar tareas demandantes como de edición. En esta segunda versión Microsoft ha mantenido el mismo diseño y tamaño, pero ha mejorado diversos aspectos. El primero de estos es su pantalla la cual crece hasta las 10.5 pulgadas de tamaño, gracias a la disminución de los gruesos bordes de la primera. Microsoft mantiene las diferentes configuraciones para que el usuario elija; dentro de estas se encuentran los procesadores Pentium Gold e Intel m3 de octava generación, con 4GB RAM y 64GB de almacenamiento u 8GB RAM y 128GB de depósito. El teclado se vende por separado, pero las buenas noticias es que puedes utilizar el mismo de la primera generación. Precio: US$ 399.99 (modelo base).

Para los Pro. El segundo equipo en recibir una actualización fue la Surface Book, la cual llega en su tercera generación. A primera vista este equipo decepciona, pues el diseño se mantiene en su totalidad; esperaba por lo menos una reducción en los bordes de la pantalla o un nuevo sistema para el bisel, pero los cambios vienen en el interior. Esta vez los procesadores Intel i5 y i7 son de décima generación, la GPU es una Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, una GTX 1660Ti o una Quadro RTX 3000, según el modelo. Microsoft asegura que diseñadores y creadores de contenido en 3D pueden trabajar de manera fluida, incluso con tecnología Ray Tracing. El costo del equipo sigue siendo descomunal. Precio: Desde US$1,599.99.

Arc. El sector de las barras de sonido puede pasar desapercibido, pero es una excelente compra para acompañar al televisor. La nueva barra Sonos Arc cuenta con 11 conductores, 8 de estos son woofers y 3 tweeters. El equipo cuenta con el software “trueplay” de la empresa, el cual permite, junto a sus sensores, reconocer el espacio y posición de la barra para mejorar el sonido. Precio: US$800.